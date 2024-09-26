Діпфейк Дмитра Кулеби телефонував сенатору США для обговорення ударів по РФ

Голові комітету з міжнародних відносин Сенату США, Бену Кардіну зателефонував чоловік, який видавав себе за ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Він поводився "нетипово" і ставив питання щодо дозволу на далекобійні удари по РФ.

Про що фейковий Дмитро Кулеба розмовляв із сенатором США

Як зазначає видання, із посиланням на лист служби безпеки Сенату та двох анонімних посадовців, Бен Кардін отримав електронне повідомлення від "Дмитра Кулеби" з проханням провести Zoom-дзвінок.

Під час розмови людина виглядала і говорила, як український міністр, однак сенатора насторожили питання, які мали політичне підґрунтя, зокрема, пов'язані з майбутніми виборами.

Особливо підозрілими стали запити про його ставлення до можливих далекобійних ударів по території Росії. Після цього Кардін припинив розмову та повідомив про інцидент Держдепартамент.

У листі служби безпеки Сенату не було вказано імені Кардіна, але двоє сенатських посадовців підтвердили, що йдеться саме про нього.

Сам Кардін пізніше частково визнав цей інцидент, зазначивши, що зловмисник намагався обманним шляхом зв'язатися з ним, видаючи себе за відому особу. Однак він не уточнив, що мова йшла про Кулебу чи Україну.

Російські боти поширюють фейкові відео для дискредитації Камали Гарріс

Як зазначається у звіті Центру аналізу загроз Microsoft (MTAC), за останні кілька місяців Росія змінила тактику впливу на політичну ситуацію в США, зосередившись на кампанії Гарріс-Волза, поширюючи дезінформаційні відео.

Згадуються дві групи тролів — Storm-1516 і нова Storm-1679, які створили та розповсюдили два відео про Гарріс, що набрали мільйони переглядів.

У першому відео йдеться про нібито напад прихильників Гарріс на учасника мітингу на підтримку Дональда Трампа. У другому відео акторка, схожа на Гарріс, зображена, як вона тікає з місця ДТП.

Ці відео поширюються від імені вигаданого місцевого ЗМІ з Сан-Франциско, створеного за кілька днів до їх публікації.

Нова група тролів Storm-1679 переключила свою увагу з контенту про Олімпійські ігри в Парижі на поширення фейкових відео, що дискредитують Гарріс. Одне з таких відео, що містило неправдиві заяви, зібрало понад 100 тисяч переглядів у Telegram за кілька годин.