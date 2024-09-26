Дипфейк Дмитрия Кулебы звонил по телефону сенатору США для обсуждения ударов по РФ

Главе комитета по международным отношениям Сената США Бену Кардину позвонил мужчина, который выдавал себя за эксминистра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Он вел себя "нетипично" и задавал вопрос о разрешении на дальнобойные удары по РФ.

О чем фейковый Дмитрий Кулеба разговаривал с сенатором США

Как отмечает издание, со ссылкой на письмо службы безопасности Сената и двух анонимных должностных лиц Бен Кардин получил электронное сообщение от "Дмитрия Кулебы" с просьбой провести Zoom-звонок.

Во время разговора человек выглядел и говорил как украинский министр, однако сенатора насторожили вопросы, которые имели политическую подоплеку, в частности, связанные с предстоящими выборами.

Особенно подозрительными стали запросы об его отношении к возможным дальнобойным ударам по территории России. После этого Кардин прекратил разговор и сообщил об инциденте Госдепартаменту.

В письме службы безопасности Сената не было указано имени Кардина, но двое сенатских чиновников подтвердили, что речь идет именно о нем.

Сам Кардин позже частично признал этот инцидент, отметив, что злоумышленник пытался обманным путем связаться с ним, выдавая себя за известное лицо. Однако он не уточнил, что речь шла о Кулебе или Украине.

Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис

Как отмечается в отчете Центра анализа угроз Microsoft (MTAC), в последние несколько месяцев Россия изменила тактику влияния на политическую ситуацию в США, сосредоточившись на кампании Гаррис-Волза, распространяя дезинформационные видео.

Упоминаются две группы троллей — Storm-1516 и новая Storm-1679, которые создали и распространили два видео о Гаррисе, набравших миллионы просмотров.

В первом видео говорится о якобы нападении поклонников Гаррис на участника митинга в поддержку Дональда Трампа. Во втором видео актриса, похожая на Гаррис, изображена, как она сбегает с места ДТП.

Эти видео распространяются от имени сочиненного местного СМИ из Сан-Франциско, созданного за несколько дней до их публикации.

Новая группа троллей Storm-1679 переключила свое внимание с контента об Олимпийских играх в Париже на распространение фейковых видео, дискредитирующих Гаррис. Одно из таких видео, содержащих ложные заявления, собрало более 100 тысяч просмотров в Telegram за несколько часов.