Фейковые сайты из Британии распространяют дезинформацию об Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Фейковые сайты из Британии распространяют дезинформацию об Украине

Фейковые сайты
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Источник:  The Guardian

В Великобритании появился ряд фейковых сайтов, очень похожих на официальные СМИ, распространяющие дезинформацию о западных компаниях, работающих в Украине.

Главные тезисы

  • Фейковые сайты из Британии распространяют дезинформацию о работе западных компаний в Украине, которая может быть связана с российской пропагандой.
  • Анализ текстов показал, что фейковые сайты могут быть созданы русскоязычными авторами, что усиливает подозрения о происхождении дезинформации.
  • Компания NewsGuard выявила более 250 ложных историй о войне между Россией и Украиной, распространяемых в сети до вторжения в феврале 2022 года.
  • Распространенные мифы о войне включают пропагандистские утверждения о массовых убийствах и нацистской идеологии в Украине.
  • Фейковые сайты побуждают к изменениям в законодательстве о регистрации новостных сайтов в Британии для борьбы с дезинформацией и раскрытием информации о владельцах.

Что известно о появлении фейковых сайтов с дезинформацией об Украине в Британии

Отмечается, что в создании и использовании этих фейковых сайтов подозреваются российские пропагандисты.

В частности, публикации сайтов londoninsider.co.uk и talk-finance.co.uk были распространены украинскими СМИ, поскольку в Украине британские СМИ имеют репутацию надежных и заслуживающих доверия.

РФ могла создать в Британии фейковые сайты для распространения дезинформации об Украине
В Британии обнаружили фейковые сайты с дезинформацией об Украине

На использование этих сайтов обратила внимание американская фирма Sarn, работающая в Украине в секторах энергетики и военной техники.

Представители Sarn отметили, что материалы двух сайтов безосновательно обвиняли компанию в торговле оружием, судебном мошенничестве и хищениях.

По словам заместителя руководителя Sarn Армена Агаса, компания категорически опровергает безосновательные и полностью фейковые новости, которые распространялись под заголовками: "Оружие, деньги и Sarn: как чешско-американская группа присвоила Украину".

Мы считаем, что подверглись нападению из-за нашей работы по экономическому развитию в Украине во время конфликта, — подчеркнул Агас.

Что известно о структуре дезинформации на фейковых британских сайтах

Контент на сайтах, скорее всего, был сгенерирован ИИ, в то время как анализ лингвиста, нанятого Sarn, показал, что оригинальный текст был создан русскоязычным автором.

При этом в материалах содержалась подпись реального журналиста из Великобритании, заявившего, что ничего не знает о якобы собственной публикации для londoninsider.co.uk.

В результате в Британии раздаются призывы к парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы заставить зарегистрированные в Британии новостные сайты раскрывать информацию о владельцах.

При этом компания NewsGuard, стремящаяся противостоять дезинформации путем изучения и оценивания новостных сайтов, обнаружила, что ложные рассказы об Украине и ее союзниках уже распространялись в сети до вторжения в феврале 2022 года.

Компания заявила, что развенчала более 250 ложных историй, связанных с войной между Россией и Украиной, и обнаружила 627 сайтов, распространяющих эти мифы. Неправдивые истории варьировались от пропагандистских утверждений о том, что сообщения о массовых убийствах, совершенных российскими войсками в таких местах, как Буча, были "инсценированы", до утверждений о том, что нацистская идеология движется политическим руководством Украины, подчеркивается в материале издания.

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