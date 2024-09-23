В Великобритании появился ряд фейковых сайтов, очень похожих на официальные СМИ, распространяющие дезинформацию о западных компаниях, работающих в Украине.

Что известно о появлении фейковых сайтов с дезинформацией об Украине в Британии

Отмечается, что в создании и использовании этих фейковых сайтов подозреваются российские пропагандисты.

В частности, публикации сайтов londoninsider.co.uk и talk-finance.co.uk были распространены украинскими СМИ, поскольку в Украине британские СМИ имеют репутацию надежных и заслуживающих доверия.

В Британии обнаружили фейковые сайты с дезинформацией об Украине

На использование этих сайтов обратила внимание американская фирма Sarn, работающая в Украине в секторах энергетики и военной техники.

Представители Sarn отметили, что материалы двух сайтов безосновательно обвиняли компанию в торговле оружием, судебном мошенничестве и хищениях.

По словам заместителя руководителя Sarn Армена Агаса, компания категорически опровергает безосновательные и полностью фейковые новости, которые распространялись под заголовками: "Оружие, деньги и Sarn: как чешско-американская группа присвоила Украину".

Мы считаем, что подверглись нападению из-за нашей работы по экономическому развитию в Украине во время конфликта, — подчеркнул Агас. Поделиться

Что известно о структуре дезинформации на фейковых британских сайтах

Контент на сайтах, скорее всего, был сгенерирован ИИ, в то время как анализ лингвиста, нанятого Sarn, показал, что оригинальный текст был создан русскоязычным автором.

При этом в материалах содержалась подпись реального журналиста из Великобритании, заявившего, что ничего не знает о якобы собственной публикации для londoninsider.co.uk.

В результате в Британии раздаются призывы к парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы заставить зарегистрированные в Британии новостные сайты раскрывать информацию о владельцах.

При этом компания NewsGuard, стремящаяся противостоять дезинформации путем изучения и оценивания новостных сайтов, обнаружила, что ложные рассказы об Украине и ее союзниках уже распространялись в сети до вторжения в феврале 2022 года.