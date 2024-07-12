Выборы в Европарламент. Соцсети трех стран ЕС заполонили аккаунты с дезинформацией
Категория
Мир
Дата публикации

Выборы в Европарламент. Соцсети трех стран ЕС заполонили аккаунты с дезинформацией

Соцсети
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Источник:  The Guardian

Скоординированные сети аккаунтов, распространявшие дезинформацию, накануне выборов в Европейский парламент "захватили" социальные сети во Франции, Германии и Италии.

Главные тезисы

  • Большинство аккаунтов было создано после вторжения России в Украину и раскручено незадолго до голосования.
  • Во Франции, Германии и Италии выявлено большое количество аккаунтов, распространяющих дезинформацию о политических партиях и темах, связанных с миграцией и вакцинацией.
  • Исследовавшие в Италии аккаунты были меньше связаны с выборами в ЕС, а больше с конфликтами населения по миграции и вакцинации.

Сеть аккаунтов влияла на выборы в ЕС в Германии, Франции и Италии.

Об этом идет речь в исследовании голландских специалистов. В сообщении отмечается:

После глубокого анализа дезинформации на платформе X в четырех странах ЕС исследователи пришли к выводу, что многие аккаунты были созданы после вторжения России в Украину, но были раскручены за несколько недель и дней до голосования, а количество их подписчиков стремительно росло.

Специализированная консалтинговая компания, созданная по заказу Социалистической и Демократической партий Нидерландов в Европарламенте, сделала следующие выводы:

Влияние этих аккаунтов растет с тревожной скоростью… Мы можем заключить с абсолютной уверенностью, что большая скоординированная сеть аккаунтов влияла на выборы в ЕС в Германии, Франции и Италии.

С помощью специального программного обеспечения удалось высчитать 2,3 миллиона постов из 468 000 аккаунтов в Германии, Франции, Италии и Нидерландах.

Из них 50 000 аккаунтов были определены как распространяющие дезинформацию.

Во Франции было обнаружено, что из более 127 000 сообщений, в которых упоминается Эрик Земмур, основатель ультраправой политической партии "Реконкиста", 20% поступили из дезинформационных аккаунтов, – описывают ситуацию с дезинформацией во Франции.

В Германии с дезинформационных аккаунтов об "Альтернативе для Германии" (АдН) поступило 10% постов. Ситуацию с аккаунтами в Италии характеризуют следующим образом: "... аккаунты, исследовавшие в Италии, были меньше связаны с выборами в ЕС и больше - со спорами по миграции и вакцинации".

По словам соучредителя Trollrensics Ричарда Одекеркена, аккаунты были "тесно связаны между собой" и, вероятно, руководствовались людьми, а не искусственным интеллектом.

Также в отчете под названием "Расследование выборов в ЕС", который упоминает The Guardian, говорится:

Масштаб операции свидетельствует о том, что она (дезинформационная сеть – Ред) требует значительных человеческих ресурсов и времени.

Голландский депутат Европарламента Тейс Ройтен, отвечая на вопрос, видит ли он причинно-следственную связь между аккаунтами и результатами выборов в ЕС, сказал, что благодаря исследованию он понял : первой целью было посеять сомнения и дискредитировать власть на мероприятии, являющемся частью нарратива. , который продвигает Россия

Европарламент продолжит поддержку Украины в новом составе - Мецола

Президент Европейского парламента Роберт Мецол заявил о своем оптимизме в дальнейшей поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС.

Новый состав Европейского парламента, сформированный по итогам прошедших несколько недель назад выборов, сохранит последовательность в поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС. Об этом в Брюсселе на пресс-конференции заявила президент Европейского парламента Роберт Мецол.

Отмечается, что это был ответ на вопрос о том, будет ли новый парламент, в котором заметно усилилось присутствие правых сил, поддерживать борьбу Украины против агрессии РФ и реформы самого ЕС в процессе его расширения.

По словам Мецоли, подписанные сегодня соглашения о безопасности вместе с согласованием на уровне лидеров ЕС порядка использования доходов от замороженных российских активов в интересах обороны Украины, принятие 14-го пакета санкций ЕС против России, начало переговоров с Украиной и Молдовой относительно вхождения в ЕС является свидетельством непоколебимой. поддержки Евросоюза в адрес Украины и его решимости по укреплению совместной безопасности.

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