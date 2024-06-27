Европарламент продолжит поддержку Украины в новом составе — Мецола
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Европарламент продолжит поддержку Украины в новом составе — Мецола

Мецола
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Источник:  Укринформ

Президент Европейского парламента Роберт Мецол заявил о своем оптимизме в дальнейшей поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС.

Главные тезисы

  • Роберта Мецола верит в твердую поддержку Украины Евросоюзом в борьбе против агрессии РФ.
  • Украина получила новый транш макрофинансовой помощи в 1,9 млрд евро от ЕС.
  • Европейский Союз является ключевым партнером Украины по укреплению экономической устойчивости государства.
  • С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС предоставил почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи нашему государству.

Европарламент будет в дальнейшем поддерживать борьбу Украины против агрессии РФ

Новый состав Европейского парламента, сформированный по итогам прошедших несколько недель назад выборов, сохранит последовательность в поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС. Об этом в Брюсселе на пресс-конференции заявила президент Европейского парламента Роберт Мецол.

Отмечается, что это был ответ на вопрос о том, будет ли новый парламент, в котором заметно усилилось присутствие правых сил, поддерживать борьбу Украины против агрессии РФ и реформы самого ЕС в процессе его расширения.

Я довольно оптимистичен, поэтому мой ответ на оба вопроса: да, если мы будем видеть, что результаты позволят достичь картины, за которой будет удержан проевропейский "центр". Это будет испытано в течение следующих нескольких недель. Вместе с этим, у меня нет опасений относительно ни одного сползания назад от обязательств, которые были сделаны во время 9-го созыва Европарламента.

Роберта Мецолла

Роберта Мецолла

Президент Европейского парламента

По словам Мецоли, подписанные сегодня соглашения о безопасности вместе с согласованием на уровне лидеров ЕС порядка использования доходов от замороженных российских активов в интересах обороны Украины, принятие 14-го пакета санкций ЕС против России, начало переговоров с Украиной и Молдовой относительно вхождения в ЕС является свидетельством непоколебимой. поддержки Евросоюза в адрес Украины и его решимости по укреплению общей безопасности.

Украина получила новый транш на 1,9 млрд евро от ЕС

Европейский Союз выделил Украине третий транш макрофинансовой помощи на 1,9 млрд евро из крупного пакета на 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении победы и укреплении экономической устойчивости страны.

По его словам, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей, добавил министр Марченко.

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