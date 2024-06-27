Європарламент продовжить підтримку України у новому складі — Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила про свій оптимізм у подальшій підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС.
Головні тези:
- Роберта Мецола вірить у непохитну підтримку України Євросоюзом у боротьбі проти агресії РФ.
- Україна отримала новий транш макрофінансової допомоги на 1,9 млрд євро від ЄС.
- Європейський Союз є ключовим партнером України у зміцненні економічної стійкості держави.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС надав майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги нашій державі.
Європарламент надалі підтримуватиме боротьбу України проти агресії РФ
Новий склад Європейського парламенту, сформований за підсумками виборів, що відбулися кілька тижнів тому, збереже послідовність у підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС. Про це у Брюсселі на пресконференції заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.
Зазначається, що це була відповідь на запитання про те, чи буде новий парламент, в якому помітно посилилася присутність правих сил, надалі підтримувати боротьбу України проти агресії РФ і реформи самого ЄС в процесі його розширення.
За словами Мецоли, підписані сьогодні безпекові угоди разом із погодженням на рівні лідерів ЄС порядку використання прибутків від заморожених російських активів в інтересах оборони України, ухвалення 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, початок переговорів з Україною і Молдовою щодо входження до ЄС є свідченням непохитної підтримки Євросоюзу на адресу України та його рішучості у зміцненні спільної безпеки.
Україна отримала новий транш на 1,9 млрд євро від ЄС
Європейський Союз виділив Україні третій транш макрофінансової допомоги на 1,9 мільярда євро з великого пакета на 50 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility.
Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.
За його словами, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-