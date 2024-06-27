Європарламент продовжить підтримку України у новому складі — Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила про свій оптимізм у подальшій підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС.

Європарламент надалі підтримуватиме боротьбу України проти агресії РФ

Новий склад Європейського парламенту, сформований за підсумками виборів, що відбулися кілька тижнів тому, збереже послідовність у підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС. Про це у Брюсселі на пресконференції заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Зазначається, що це була відповідь на запитання про те, чи буде новий парламент, в якому помітно посилилася присутність правих сил, надалі підтримувати боротьбу України проти агресії РФ і реформи самого ЄС в процесі його розширення.

Я доволі оптимістична, тож моя відповідь на обидва питання: так, якщо ми будемо бачити, що результати дозволять досягти картини, за якої буде утриманий проєвропейський "центр". Це буде випробувано протягом наступних кількох тижнів. Разом з цим, я не маю побоювань щодо жодного сповзання назад від зобов’язань, які були зроблені під час 9-го скликання Європарламенту. Роберта Мецола Президентка Європейського парламенту

За словами Мецоли, підписані сьогодні безпекові угоди разом із погодженням на рівні лідерів ЄС порядку використання прибутків від заморожених російських активів в інтересах оборони України, ухвалення 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, початок переговорів з Україною і Молдовою щодо входження до ЄС є свідченням непохитної підтримки Євросоюзу на адресу України та його рішучості у зміцненні спільної безпеки.

Україна отримала новий транш на 1,9 млрд євро від ЄС

Європейський Союз виділив Україні третій транш макрофінансової допомоги на 1,9 мільярда євро з великого пакета на 50 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

За його словами, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.