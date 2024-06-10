Панівна партія Угорщини «Фідес», схоже, отримала найгірший результат на виборах до Європейського парламенту за два десятиліття після того, як голоси в неї відібрала новостворена опозиція.

Партія “Фідес“ Віктора Орбана отримає 11 місць у Європарламенті

За попередніми підрахунками, опозиціонер Петер Мадяр — колишній інсайдер керівної партії, який став її суперником, — і його партія «Тиса» набрали 30%.

Тоді як «Фідес» прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — 44%, що значно нижче, ніж передбачали опитування.

За останні два десятиліття «Фідес» лише раз набрала менш як 50% голосів — у 2004 році. Згідно з попередніми результатами, Орбан отримає 11 місць у Європарламенті, а Мадяр — сім місць.

Такі результати є «величезною перемогою для Петера Мадяра та великою невдачею для „Фідес“», — вважає виконавчий директор аналітичного центру Political Capital Петер Креко.

Юрист і колишній дипломат Петер Мадяр активізував виборців, виступаючи проти корупції та режиму Орбана. Він пообіцяв повернути мільярди коштів ЄС, призначені для Угорщини, які були заморожені Брюсселем через проблеми верховенства права.

Голосування також відзначилося високою явкою: до виборчих дільниць прийшли 59% угорців, якщо порівняти з 43% на виборах до ЄС у 2019 році.

Партія Орбана поширювала антизахідну рекламу у соцмережах

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" та підконтрольні їй структури поширили та соцмережах рекордну кількість реклами з відвертими антизахідними наративами напередодні виборів в Європарламент.

У той час як проурядовий табір витратив 4,3 млн євро на рекламу в Meta та Google, усі 14 опозиційних партій та пов'язані з ними ЗМІ витратили менше п'ятої частини цієї суми — 839 тис євро, — зазначається у звіті за результатами дослідження. Поширити

Підкреслюється, що лише тільки одна провладна партія Орбана витратила близько 2 млн євро , що в 2,6 рази більше, ніж усі 14 опозиційних партій разом узяті, які витратили 764 тис 558 євро.

Рівень витрат на політичну рекламу в Інтернеті в Угорщині є видатним навіть за європейськими стандартами.