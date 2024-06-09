У Будапешті знову спалахнули масштабні протести проти політики проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана та його команди. Їх організував головний суперник глави угорського уряду — відомий опозиціонер Петер Мадяр.

Угорці не побоялися виступити про Орбана

Як зазначають місцеві ЗМІ, Петер Мадяр має намір завдати вирішального удару по Орбану на тлі виборів до Європейського парламенту.

Політику знадобилося лише кілька місяців, щоб сформувати найпотужнішу опозиційну партію в Угорщині.

Він хоче використати хороший результат на недільних виборах до ЄС, щоб просунути себе і свій рух до перемоги над Орбаном на наступних загальнонаціональних виборах, запланованих на 2026 рік.

Варто звернути увагу на те, що колись Петер Мадяр був членом партії Орбана "Фідес". Однак він покинув її, коли дізнався про масштаби корупції в політичній силі та відверті антидемократичні настрої.

Після цього він не приховував своєї зневаги до прем’єра Угорщини та його союзників.

8 червня Мадяр звернувся до натовпу, який заповнив площу Героїв у Будапешті, заявивши, що він і його рух побудують "більш красиву, мирну і щасливу країну" і покладуть край 14-річному перебуванню Орбана при владі.

Я був іскрою, яка запустила двигун змін, — заявив Мадяр. Поширити

Петер Мадяр підтримує Україну на тлі війни з РФ

Нещодавно опозиціонер категорично відкинув звинувачення Орбана в тому, що він — або будь-які інші угорці — "виступають за війну".

За словами Мадяра, він вбачає потенційні ризики в тому, що РФ можуть дозволити утримувати окуповані нею українські території, включно з Кримським півостровом, який Москва анексувала 10 років тому.

Під час свого останнього звернення до виборців він публічно пообіцяв, що покладе край "пропаганді страху" Орбана і працюватиме на благо країни, де "немає ні лівих, ні правих, а є лише угорці".