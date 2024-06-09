В Будапеште снова вспыхнули масштабные протесты против политики пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана и его команды. Их организовал главный соперник главы венгерского правительства — известный оппозиционер Петер Мадяр.
Главные тезисы
- Петер Мадяр планирует использовать результаты выборов в Европейский парламент для победы на общенациональных выборах.
- Оппозиционер активно поддерживает Украину в конфликте с РФ и обещает положить конец политике Орбана.
- Петер Мадяр покинул партию Орбана из-за коррупционных схем и антидемократических настроений.
- Мадяр обещает строить страну, где важны только интересы венгров, а не партийные принадлежности.
Венгры не побоялись выступить против Орбана
Как отмечают местные СМИ, Петер Мадяр намерен нанести решающий удар по Орбану на фоне выборов в Европейский парламент.
Политику понадобилось всего несколько месяцев, чтобы сформировать самую мощную оппозиционную партию в Венгрии.
Он хочет использовать хороший результат на воскресных выборах в ЕС, чтобы продвинуть себя и свое движение к победе над Орбаном на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2026 год.
Стоит обратить внимание на то, что когда-то Петер Мадяр был членом партии Орбана "Фидес". Однако он покинул ее, когда узнал о масштабах коррупции в политической силе и откровенных антидемократических настроениях.
После этого он не скрывал своего пренебрежения к премьеру Венгрии и его союзникам.
8 июня Мадяр обратился к толпе, которая заполнила площадь Героев в Будапеште, заявив, что он и его движение построят "более красивую, мирную и счастливую страну" и положат конец 14-летнему пребыванию Орбана у власти.
Петер Мадяр поддерживает Украину на фоне войны с РФ
Недавно оппозиционер категорически отверг обвинения Орбана в том, что он — или любые другие венгры — "выступают за войну".
По словам Мадяра, он видит потенциальные риски в том, что РФ могут позволить удерживать оккупированные ею украинские территории, включая Крымский полуостров, который Москва аннексировала 10 лет назад.
Во время своего последнего обращения к избирателям он публично пообещал, что положит конец "пропаганде страха" Орбана и будет работать во благо страны, где "нет ни левых, ни правых, а есть только венгры".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-