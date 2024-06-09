Десятки тысяч венгров требуют свержения режима Орбана — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Десятки тысяч венгров требуют свержения режима Орбана — видео

Петер Мадяр
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Источник:  AP

В Будапеште снова вспыхнули масштабные протесты против политики пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана и его команды. Их организовал главный соперник главы венгерского правительства — известный оппозиционер Петер Мадяр.

Главные тезисы

  • Петер Мадяр планирует использовать результаты выборов в Европейский парламент для победы на общенациональных выборах.
  • Оппозиционер активно поддерживает Украину в конфликте с РФ и обещает положить конец политике Орбана.
  • Петер Мадяр покинул партию Орбана из-за коррупционных схем и антидемократических настроений.
  • Мадяр обещает строить страну, где важны только интересы венгров, а не партийные принадлежности.

Венгры не побоялись выступить против Орбана

Как отмечают местные СМИ, Петер Мадяр намерен нанести решающий удар по Орбану на фоне выборов в Европейский парламент.

Политику понадобилось всего несколько месяцев, чтобы сформировать самую мощную оппозиционную партию в Венгрии.

Он хочет использовать хороший результат на воскресных выборах в ЕС, чтобы продвинуть себя и свое движение к победе над Орбаном на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2026 год.

Стоит обратить внимание на то, что когда-то Петер Мадяр был членом партии Орбана "Фидес". Однако он покинул ее, когда узнал о масштабах коррупции в политической силе и откровенных антидемократических настроениях.

После этого он не скрывал своего пренебрежения к премьеру Венгрии и его союзникам.

8 июня Мадяр обратился к толпе, которая заполнила площадь Героев в Будапеште, заявив, что он и его движение построят "более красивую, мирную и счастливую страну" и положат конец 14-летнему пребыванию Орбана у власти.

Я был искрой, которая запустила двигатель перемен, — заявил Мадяр.

Петер Мадяр поддерживает Украину на фоне войны с РФ

Недавно оппозиционер категорически отверг обвинения Орбана в том, что он — или любые другие венгры — "выступают за войну".

По словам Мадяра, он видит потенциальные риски в том, что РФ могут позволить удерживать оккупированные ею украинские территории, включая Крымский полуостров, который Москва аннексировала 10 лет назад.

Во время своего последнего обращения к избирателям он публично пообещал, что положит конец "пропаганде страха" Орбана и будет работать во благо страны, где "нет ни левых, ни правых, а есть только венгры".

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