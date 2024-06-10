Выборы в Европарламент. Партия Орбана получила худший результат за десятилетие
Категория
Политика
Дата публикации

Выборы в Европарламент. Партия Орбана получила худший результат за десятилетие

Партия Орбана
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Источник:  Politico

Господствующая партия Венгрии «Фидес», похоже, получила самый плохой результат на выборах в Европейский парламент через два десятилетия после того, как голоса у нее отобрала вновь оппозиция.

Главные тезисы

  • Оппозиционная партия Петера Мадяра преуспела, активизируя избирателей против коррупции и режима Орбана.
  • Высокая явка на выборах (59%) свидетельствует о всеобщем интересе венгров к политическим событиям.
  • Партия Орбана потратила значительную сумму на антизападную рекламу в соцсетях, что вызвало возмущение и беспокойство.
  • Уровень расходов на политическую рекламу в венгерских соцсетях отмечен высоким по сравнению с европейскими стандартами.

Партия "Фидес" Виктора Орбана получит 11 мест в Европарламенте

По предварительным подсчетам, оппозиционер Петер Мадяр — бывший инсайдер руководящей партии, ставший ее соперником — и его партия «Тиса» набрали 30%.

В то время как «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — 44%, что значительно ниже, чем предполагали опросы.

За последние два десятилетия "Фидес" лишь раз набрала менее 50% голосов - в 2004 году. Согласно предварительным результатам, Орбан получит 11 мест в Европарламенте, а Мадяр – семь мест.

Такие результаты являются "огромной победой для Петера Мадяра и большой неудачей для "Фидес"", считает исполнительный директор аналитического центра Political Capital Петер Креко.

Юрист и бывший дипломат Петер Мадяр активизировал избирателей, выступая против коррупции и режима Орбана. Он пообещал вернуть миллиарды средств ЕС, предназначенных для Венгрии, которые были заморожены Брюсселем из-за проблем верховенства права.

Голосование также отметилось высокой явкой: в избирательные участки пришли 59% венгров, если сравнить с 43% на выборах в ЕС в 2019 году.

Партия Орбана распространяла антизападную рекламу в соцсетях

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и подконтрольные ей структуры распространили в соцсетях рекордное количество рекламы с откровенными антизападными нарративами накануне выборов в Европарламент.

В то время как проправительственный лагерь потратил 4,3 млн. евро на рекламу в Meta и Google, все 14 оппозиционных партий и связанные с ними СМИ потратили менее пятой части этой суммы — 839 тыс. евро, — отмечается в отчете по результатам исследования .

Подчеркивается, что только одна провластная партия Орбана потратила около 2 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем все 14 оппозиционных партий вместе взятые, которые потратили 764 тыс 558 евро.

Уровень расходов на политическую рекламу в Интернете в Венгрии выдающийся даже по европейским стандартам.

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