За даними опитувань, перемогу на виборах до Європарламенту здобув блок ХДС/ХСС з майже 30 відсотками голосів. На другому місці - ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка набрала 16,5 відсотка голосів.
Головні тези:
- Ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” стала другою з результатом 16,5% голосів.
- Найбільша партія правлячої коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини - отримала 14% голосів.
- До виборів у Німеччині було допущено 35 партій, що свідчить про широкий вибір для населення.
- У цьогорічних виборах до Європарламенту у Німеччині вперше право голосу мали громадяни від 16 років.
У Німеччині майже 30% виборців підтримали опозиційний консервативний блок
За даними екзитполів, на виборах до Європарламенту у Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).
За даними опитувань на виході з виборчих дільниць 9 червня консерватори набрали 29,5 відсотка голосів, повідомляє соціологічна служба Infratest Dimap.
Друге місце — в ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яка отримала, за даними екзитполів, 16,5 відсотка. Найбільша партія правлячої у ФРН коаліції — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — набрала 14 відсотків голосів, а її партнери "Союз-90/Зелені" — 11,5 відсотка і Вільна демократична партія — 5 відсотків.
За Союз Сари Ваґенкнехт проголосували 5,5 відсотка виборців, за Ліву партію — 2,8 відсотка.
До виборів до Європарламенту було допущено 35 партій
За попередніми даними, явка на виборах становила 64 відсотки, що вище від результату попередніх виборів у 2019 році (61,4 відсотка).
Право участі у виборах 720 депутатів Європарламенту мали загалом майже 360 мільйонів виборців, у тому числі майже 65 мільйонів німців, які обирали 96 членів ЄП.
В Німеччині вперше цьогоріч на виборах до Європарламенту право голосу мали громадяни починаючи з 16-річного віку.
В останній день виборів до Європарламенту — 9 червня — голосування відбулося у 21 з 27 країнах ЄС.
У кількох країнах вибори відбулися раніше. Зокрема, 8 червня проголосували виборці у Словаччині, Латвії та на Мальті, а також в Італії.
Ставлення ХДС/ХСС до агресії РФ в Україні
Раніше перший парламентський секретар фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Торстен Фрай підтримав поставки ракет дальнього радіусу дії Taurus в Україну.
Політик також не очікує наразі переговорів із Москвою щодо дипломатичного врегулювання війни.
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