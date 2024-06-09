Вибори до Європарламенту. Хто лідирує у Німеччині — дані екзитполів
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Вибори до Європарламенту. Хто лідирує у Німеччині — дані екзитполів

Німеччина
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Джерело:  DW

За даними опитувань, перемогу на виборах до Європарламенту здобув блок ХДС/ХСС з майже 30 відсотками голосів. На другому місці - ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка набрала 16,5 відсотка голосів.

Головні тези:

  • Ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” стала другою з результатом 16,5% голосів.
  • Найбільша партія правлячої коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини - отримала 14% голосів.
  • До виборів у Німеччині було допущено 35 партій, що свідчить про широкий вибір для населення.
  • У цьогорічних виборах до Європарламенту у Німеччині вперше право голосу мали громадяни від 16 років.

У Німеччині майже 30% виборців підтримали опозиційний консервативний блок

За даними екзитполів, на виборах до Європарламенту у Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).

За даними опитувань на виході з виборчих дільниць 9 червня консерватори набрали 29,5 відсотка голосів, повідомляє соціологічна служба Infratest Dimap.

Друге місце — в ультраправої  "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яка отримала, за даними екзитполів, 16,5 відсотка. Найбільша партія правлячої у ФРН коаліції — Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — набрала 14 відсотків голосів, а її партнери "Союз-90/Зелені" — 11,5 відсотка і Вільна демократична партія — 5 відсотків.

За Союз Сари Ваґенкнехт проголосували 5,5 відсотка виборців, за Ліву партію — 2,8 відсотка.

До виборів до Європарламенту було допущено 35 партій

За попередніми даними, явка на виборах становила 64 відсотки, що вище від результату попередніх виборів у 2019 році (61,4 відсотка). 

Право участі у виборах 720 депутатів Європарламенту мали загалом майже 360 мільйонів виборців, у тому числі майже 65 мільйонів німців, які обирали 96 членів ЄП.

В Німеччині вперше цьогоріч на виборах до Європарламенту право голосу мали громадяни починаючи з 16-річного віку.

В останній день виборів до Європарламенту — 9 червня — голосування відбулося у 21 з 27 країнах ЄС.

У кількох країнах вибори відбулися раніше. Зокрема, 8 червня проголосували виборці у Словаччині, Латвії та на Мальті, а також в Італії.

Ставлення ХДС/ХСС до агресії РФ в Україні

Раніше перший парламентський секретар фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Торстен Фрай підтримав поставки ракет дальнього радіусу дії Taurus в Україну.

Ми неодноразово бачили дискусії, подібні до тієї, що точилася навколо Taurus, наприклад, коли йшлося про бойові машини піхоти, а потім про бойові танки. І в цьому відношенні я просто розраховую на те, що цей уряд також зможе стати мудрішим — заявив Торстен Фрай.

Політик також не очікує наразі переговорів із Москвою щодо дипломатичного врегулювання війни.

 На даний момент я не бачу жодної відправної точки для дипломатичного шляху. Я дуже шкодую про це. Але все, що ми зараз переживаємо, — це російська агресія. І тільки Росія тримає її у своїх руках. Якби Росія припинила направляти на Україну бомби, ракети і крилаті ракети, війна була б закінчена вже сьогодні — наголосив Фрай. 

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