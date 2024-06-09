Выборы в Европарламент. Кто лидирует в Германии - данные экзитполов
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Выборы в Европарламент. Кто лидирует в Германии - данные экзитполов

Выборы в Европарламент
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Источник:  DW

По данным опросов, победу на выборах в Европарламент одержал блок ХДС/ХСС с почти 30 процентами голосов. На втором месте – ультраправая "Альтернатива для Германии", набравшая 16,5 процента голосов.

Главные тезисы

  • Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" стала второй с результатом 16,5% голосов.
  • Крупнейшая партия правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии – получила 14% голосов.
  • К выборам в Германии было допущено 35 партий, что свидетельствует о широком выборе населения.
  • В нынешних выборах в Европарламент в Германии впервые право голоса имели граждане от 16 лет.

В Германии около 30% избирателей поддержали оппозиционный консервативный блок

По данным экзитполов, на выборах в Европарламент в Германии одержал победу оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

По данным опросов на выходе из избирательных участков, 9 июня консерваторы набрали 29,5 процента голосов, сообщает социологическая служба Infratest Dimap.

Второе место — у ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН), получившей, по данным экзитполов, 16,5 процента. Крупнейшая партия правящей в ФРГ коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — набрала 14 процентов голосов, а ее партнеры "Союз-90/Зеленые" — 11,5 процента и Свободная демократическая партия — 5 процентов.

За Союз Сары Вагенкнехт проголосовали 5,5 процента избирателей, за Левую партию — 2,8 процента.

К выборам в Европарламент было допущено 35 партий

По предварительным данным, явка на выборах составила 64 процента, что выше результата предыдущих выборов в 2019 году (61,4 процента).

Право участия в выборах 720 депутатов Европарламента имели в общей сложности почти 360 миллионов избирателей, в том числе почти 65 миллионов немцев, которые избирали 96 членов ЕП.

В Германии впервые на выборах в Европарламент право голоса имели граждане начиная с 16-летнего возраста.

В последний день выборов в Европарламент — 9 июня — голосование состоялось в 21 из 27 странах ЕС.

В нескольких странах выборы прошли раньше. В частности, 8 июня проголосовали избиратели в Словакии, Латвии и Мальте, а также в Италии.

Отношение ХДС/ХСС к агрессии РФ в Украине

Ранее первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Торстен Фрай поддержал поставки ракет дальнего радиуса действия Taurus в Украину.

Мы неоднократно видели дискуссии, подобные той, что шла вокруг Taurus, например, когда речь шла о боевых машинах пехоты, а затем о боевых танках. И в этом отношении я просто рассчитываю на то, что это правительство также сможет стать более мудрым — заявил Торстен Фрай.

Политик также не ожидает переговоров с Москвой относительно дипломатического урегулирования войны.

Сейчас я не вижу ни одной отправной точки для дипломатического пути. Я очень жалею об этом. Но все, что мы сейчас переживаем — это российская агрессия. И только Россия держит ее в своих руках. Если бы Россия перестала направлять на Украину бомбы, ракеты и крылатые ракеты, война была бы окончена уже сегодня — подчеркнул Фрай.

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