По данным опросов, победу на выборах в Европарламент одержал блок ХДС/ХСС с почти 30 процентами голосов. На втором месте – ультраправая "Альтернатива для Германии", набравшая 16,5 процента голосов.
Главные тезисы
- Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" стала второй с результатом 16,5% голосов.
- Крупнейшая партия правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии – получила 14% голосов.
- К выборам в Германии было допущено 35 партий, что свидетельствует о широком выборе населения.
- В нынешних выборах в Европарламент в Германии впервые право голоса имели граждане от 16 лет.
В Германии около 30% избирателей поддержали оппозиционный консервативный блок
По данным экзитполов, на выборах в Европарламент в Германии одержал победу оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).
По данным опросов на выходе из избирательных участков, 9 июня консерваторы набрали 29,5 процента голосов, сообщает социологическая служба Infratest Dimap.
Второе место — у ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН), получившей, по данным экзитполов, 16,5 процента. Крупнейшая партия правящей в ФРГ коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — набрала 14 процентов голосов, а ее партнеры "Союз-90/Зеленые" — 11,5 процента и Свободная демократическая партия — 5 процентов.
За Союз Сары Вагенкнехт проголосовали 5,5 процента избирателей, за Левую партию — 2,8 процента.
К выборам в Европарламент было допущено 35 партий
По предварительным данным, явка на выборах составила 64 процента, что выше результата предыдущих выборов в 2019 году (61,4 процента).
Право участия в выборах 720 депутатов Европарламента имели в общей сложности почти 360 миллионов избирателей, в том числе почти 65 миллионов немцев, которые избирали 96 членов ЕП.
В Германии впервые на выборах в Европарламент право голоса имели граждане начиная с 16-летнего возраста.
В последний день выборов в Европарламент — 9 июня — голосование состоялось в 21 из 27 странах ЕС.
В нескольких странах выборы прошли раньше. В частности, 8 июня проголосовали избиратели в Словакии, Латвии и Мальте, а также в Италии.
Отношение ХДС/ХСС к агрессии РФ в Украине
Ранее первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Торстен Фрай поддержал поставки ракет дальнего радиуса действия Taurus в Украину.
Политик также не ожидает переговоров с Москвой относительно дипломатического урегулирования войны.
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