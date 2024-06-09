По данным опросов, победу на выборах в Европарламент одержал блок ХДС/ХСС с почти 30 процентами голосов. На втором месте – ультраправая "Альтернатива для Германии", набравшая 16,5 процента голосов.

В Германии около 30% избирателей поддержали оппозиционный консервативный блок

По данным экзитполов, на выборах в Европарламент в Германии одержал победу оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

По данным опросов на выходе из избирательных участков, 9 июня консерваторы набрали 29,5 процента голосов, сообщает социологическая служба Infratest Dimap.

Второе место — у ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдН), получившей, по данным экзитполов, 16,5 процента. Крупнейшая партия правящей в ФРГ коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — набрала 14 процентов голосов, а ее партнеры "Союз-90/Зеленые" — 11,5 процента и Свободная демократическая партия — 5 процентов.

За Союз Сары Вагенкнехт проголосовали 5,5 процента избирателей, за Левую партию — 2,8 процента.

К выборам в Европарламент было допущено 35 партий

По предварительным данным, явка на выборах составила 64 процента, что выше результата предыдущих выборов в 2019 году (61,4 процента).

Право участия в выборах 720 депутатов Европарламента имели в общей сложности почти 360 миллионов избирателей, в том числе почти 65 миллионов немцев, которые избирали 96 членов ЕП.

В Германии впервые на выборах в Европарламент право голоса имели граждане начиная с 16-летнего возраста.

В последний день выборов в Европарламент — 9 июня — голосование состоялось в 21 из 27 странах ЕС.

В нескольких странах выборы прошли раньше. В частности, 8 июня проголосовали избиратели в Словакии, Латвии и Мальте, а также в Италии.

Отношение ХДС/ХСС к агрессии РФ в Украине

Ранее первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Торстен Фрай поддержал поставки ракет дальнего радиуса действия Taurus в Украину.

Мы неоднократно видели дискуссии, подобные той, что шла вокруг Taurus, например, когда речь шла о боевых машинах пехоты, а затем о боевых танках. И в этом отношении я просто рассчитываю на то, что это правительство также сможет стать более мудрым — заявил Торстен Фрай. Поделиться

Политик также не ожидает переговоров с Москвой относительно дипломатического урегулирования войны.