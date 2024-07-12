Вибори до Європарламенту. Соцмережі трьох країн ЄС заполонили акаунти з дезінформацією

Скоординовані мережі акаунтів, що поширювали дезінформацію, напередодні виборів до Європейського парламенту "заполонили" соціальні мережі у Франції, Німеччині та Італії.

Мережа акаунтів впливала на вибори в ЄС в Німеччині, Франції та Італії

Про це йдеться у дослідженні голландських фахівців. В повідомленні зауважується:

Після глибокого аналізу дезінформації на платформі X у чотирьох країнах ЄС дослідники дійшли висновку, що багато акаунтів були створені після вторгнення Росії в Україну, але були розкручені за кілька тижнів і днів до голосування, а кількість їхніх підписників стрімко зростала. Поширити

Спеціалізована консалтингова компанія, створена на замовлення Соціалістичної та Демократичної партій Нідерландів у Європарламенті, зробила наступні висновки:

Вплив цих акаунтів зростає з тривожною швидкістю… Ми можемо зробити висновок з абсолютною впевненістю, що велика скоординована мережа акаунтів впливала на вибори в ЄС в Німеччині, Франції та Італії. Поширити

За допомогою спеціального програмного забезпечення вдалося вирахувати 2,3 мільйона постів з 468 000 акаунтів у Німеччині, Франції, Італії та Нідерландах.

З них 50 000 акаунтів були визначені як такі, що поширюють дезінформацію.

У Франції було виявлено, що з понад 127 000 дописів, в яких згадується Ерік Земмур, засновник ультраправої політичної партії "Реконкіста", 20% надійшли з дезінформаційних акаунтів, – описують ситуацію з дезінформацією у Франції.

У Німеччині з дезінформаційних акаунтів про "Альтернативу для Німеччини" (АдН) надійшло 10% постів. Ситуацію з акаунтами в Італії характеризують наступним чином: "...акаунти, які досліджували в Італії, були менше пов'язані з виборами в ЄС і більше - з суперечками щодо міграції та вакцинації".

За словами співзасновника Trollrensics Річарда Одекеркена, акаунти були "тісно пов'язані між собою" і, ймовірно, керувалися людьми, а не штучним інтелектом.

Також у звіті під назвою "Розслідування виборів в ЄС", який згадує The Guardian, йдеться наступне:

Масштаб операції свідчить про те, що вона (дезінформаційна мережа - Ред) потребує значних людських ресурсів і часу. Поширити

Голландський депутат Європарламенту Тейс Ройтен, відповідаючи на запитання, чи бачить він причинно-наслідковий зв'язок між акаунтами і результатами виборів в ЄС, сказав, що завдяки дослідженню він зрозумів: першою метою було посіяти сумніви і дискредитувати владу на заході, що є частиною наративу, який просуває Росія.

Європарламент продовжить підтримку України у новому складі — Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила про свій оптимізм у подальшій підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС.

Новий склад Європейського парламенту, сформований за підсумками виборів, що відбулися кілька тижнів тому, збереже послідовність у підтримці України і в підтримці політики розширення ЄС. Про це у Брюсселі на пресконференції заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Зазначається, що це була відповідь на запитання про те, чи буде новий парламент, в якому помітно посилилася присутність правих сил, надалі підтримувати боротьбу України проти агресії РФ і реформи самого ЄС в процесі його розширення.

За словами Мецоли, підписані сьогодні безпекові угоди разом із погодженням на рівні лідерів ЄС порядку використання прибутків від заморожених російських активів в інтересах оборони України, ухвалення 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, початок переговорів з Україною і Молдовою щодо входження до ЄС є свідченням непохитної підтримки Євросоюзу на адресу України та його рішучості у зміцненні спільної безпеки.