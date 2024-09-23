У Великій Британії з'явилась низка фейкових сайтів, дуже схожих на офіційні ЗМІ, що поширює дезінформацію про західні компанії, які працюють в Україні.

Що відомо про появу фейкових сайтів з дезінформацією про Україну у Британії

Зазначається, що у створенні та використанні цих фейкових сайтів підозрюють російських пропагандистів.

Зокрема, публікації сайтів londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk були поширені українськими ЗМІ, оскільки в Україні британські ЗМІ мають репутацію надійних і таких, що заслуговують на довіру.

У Британії виявили фейкові сайти із дезінформацією про Україну

На використання цих сайтів звернула увагу американська фірма Sarn, яка працює в Україні в секторах енергетики та військової техніки.

Представники Sarn зазначили, що матеріали двох сайтів безпідставно звинувачували компанію в торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розкраданнях.

За словами заступника керівника Sarn Армена Агаса, компанія категорично спростовує безпідставні та повністю фейкові новини, які поширювались під заголовками: “Зброя, гроші та Sarn: як чесько-американська група привласнила Україну”.

Ми вважаємо, що зазнали нападок через нашу роботу з економічного розвитку в Україні під час конфлікту, — підкреслив Агас. Поширити

Що відомо про структуру дезінформації на фейкових британських сайтах

Контент на сайтах, швидше за все, був згенерований ШІ, тоді як аналіз лінгвіста, найнятого Sarn, показав, що оригінальний текст був створений російськомовним автором.

При цьому у матеріалах містився підпис реального журналіста з Великої Британії, який заявив, що нічого не знає про нібито власну публікацію для londoninsider.co.uk.

Унаслідок цього в Британії лунають заклики до парламентаріїв внести зміни до законодавства, щоб змусити зареєстровані в Британії новинні сайти розкривати інформацію про власників.

При цьому компанія NewsGuard, яка прагне протистояти дезінформації шляхом вивчення й оцінювання новинних сайтів, виявила, що неправдиві розповіді про Україну та її союзників уже поширювались в мережі до вторгнення в лютому 2022 року.