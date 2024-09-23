Фейкові сайти з Британії поширюють дезінформацію про Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Фейкові сайти з Британії поширюють дезінформацію про Україну

Фейкові сайти
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Джерело:  The Guardian

У Великій Британії з'явилась низка фейкових сайтів, дуже схожих на офіційні ЗМІ, що поширює дезінформацію про західні компанії, які працюють в Україні. 

Головні тези:

  • Фейкові сайти з дезінформацією про західні компанії в Україні з'явилися у Британії, що може бути пов'язано із російською пропагандою.
  • Спростування фейкових новин компанією Sarn, яка працює в Україні, свідчить про необгрунтовані обвинувачення.
  • Аналіз показав, що текст на фейкових британських сайтах міг бути створений російськомовним автором, що посилює підозри щодо походження дезінформації.
  • Компанія NewsGuard виявила понад 250 неправдивих історій про війну між Росією та Україною, що поширювалися в мережі до вторгнення в лютому 2022 року.
  • Зазначені фейкові сайти спонукають до вимог змін до законодавства щодо реєстрації новинних сайтів в Британії для боротьби з дезінформацією.

Що відомо про появу фейкових сайтів з дезінформацією про Україну у Британії

Зазначається, що у створенні та використанні цих фейкових сайтів підозрюють російських пропагандистів.

Зокрема, публікації сайтів londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk були поширені українськими ЗМІ, оскільки в Україні британські ЗМІ мають репутацію надійних і таких, що заслуговують на довіру.

РФ могла створити у Британії фейкові сайти для поширення дезінформації про Україну
У Британії виявили фейкові сайти із дезінформацією про Україну

На використання цих сайтів звернула увагу американська фірма Sarn, яка працює в Україні в секторах енергетики та військової техніки.

Представники Sarn зазначили, що матеріали двох сайтів безпідставно звинувачували компанію в торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розкраданнях.

За словами заступника керівника Sarn Армена Агаса, компанія категорично спростовує безпідставні та повністю фейкові новини, які поширювались під заголовками: “Зброя, гроші та Sarn: як чесько-американська група привласнила Україну”.

Ми вважаємо, що зазнали нападок через нашу роботу з економічного розвитку в Україні під час конфлікту, — підкреслив Агас.

Що відомо про структуру дезінформації на фейкових британських сайтах

Контент на сайтах, швидше за все, був згенерований ШІ, тоді як аналіз лінгвіста, найнятого Sarn, показав, що оригінальний текст був створений російськомовним автором.

При цьому у матеріалах містився підпис реального журналіста з Великої Британії, який заявив, що нічого не знає про нібито власну публікацію для londoninsider.co.uk.

Унаслідок цього в Британії лунають заклики до парламентаріїв внести зміни до законодавства, щоб змусити зареєстровані в Британії новинні сайти розкривати інформацію про власників.

При цьому компанія NewsGuard, яка прагне протистояти дезінформації шляхом вивчення й оцінювання новинних сайтів, виявила, що неправдиві розповіді про Україну та її союзників уже поширювались в мережі до вторгнення в лютому 2022 року.

Компанія заявила, що розвінчала понад 250 неправдивих історій, пов'язаних із війною між Росією та Україною, і виявила 627 сайтів, що поширюють ці міфи. Неправдиві історії варіювалися від пропагандистських тверджень про те, що повідомлення про масові вбивства, скоєні російськими військами в таких місцях, як Буча, були "інсценіровані", до тверджень про те, що нацистська ідеологія рухає політичним керівництвом України, — підкреслюється у матеріалі видання.

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