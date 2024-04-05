Що відомо про роботу Марсалека на російську розвідку

Журналісти видання зазначають, що оперативний директор Wirecard використовував завербованих співробітників російської розвідки у Відні для проведення шпигунських операцій за громадянами ЄС, планування зломів та підготовки до вбивств елітними російськими спецпідрозділами.

у матеріалі видання зазначається, що він також мав у розпорядженні передову криптографічну машину уряду НАТО та контрабандним шляхом переправив до Москви викрадені телефони австрійських високопосадових держслужбовців.

Звинувачення, засновані на нових доказах, отриманих британською розвідкою, містяться в ордері австрійської поліції на арешт колишнього співробітника австрійської поліції та розвідки Егісто Отта, якого взяли під варту минулої п'ятниці, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Журналісти підкреслюють, що обвинувачення проти 44-річного Марсалека певно є наймасштабнішими.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він не тільки був завербований російською розвідкою, а й став одним з ключових російських розвідників у Європі.

Марсалек використовував свою посаду головного операційного директора на чолі компанії Dax, яка майже захопила Deutsche Bank, щоб сприяти насильницьким таємним операціям на континенті та в Африці.

Крім того, за даними ЗМІ, Марсалек доручив Отту та іншому високопоставленому співробітнику служби безпеки Мартіну Вайссу, керівнику австрійської розвідки, сприяти таємній роботі для російських ГРУ та ФСБ на європейській території протягом щонайменше п’ятирічного періоду, починаючи з 2017 року. Відтоді Вайс втік з Австрії і зараз живе в Дубаї.

Ці викриття посилюють занепокоєння тим, що сама Wirecard, компанія з обробки платежів, яка колись була фаворитом європейської фінтех-сцени, ... роками могла використовуватися як тіньова фінансова мережа для оплати та сприяння таємній російській діяльності — зокрема, операціям поза межами виявлення служб безпеки НАТО, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про звинувачення проти Марсалека

Директора німецької платіжної системи Wirecard Яна Марсалека звинуватили в платежах для російської розвідки.

Як стало відомо The Wall Street Journal від представників західних розвідувальних органів і служб безпеки, коли з'ясувалося, що з Wirecard пропав 1,9 млрд євро, Марсалек втік до Москви.

Згодом він став одним з найбільш розшукуваних людей у світі.