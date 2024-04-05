Что известно о работе Марсалека на российскую разведку

Журналисты издания отмечают, что оперативный директор Wirecard использовал завербованных сотрудников российской разведки в Вене для проведения шпионских операций по гражданам ЕС, планирования взломов и подготовки к убийствам элитными российскими спецподразделениями.

в материале издания отмечается, что он также располагал передовой криптографической машиной правительства НАТО и контрабандным путем переправил в Москву похищенные телефоны австрийских высокопоставленных госслужащих.

Обвинения, основанные на новых доказательствах, полученных британской разведкой, содержатся в ордере австрийской полиции на арест бывшего сотрудника австрийской полиции и разведки Эгисто Отта, которого взяли под стражу в прошлую пятницу, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Журналисты подчеркивают, что обвинения против 44-летнего Марсалека вероятно самые масштабные.

В частности, он подозревается в том, что он не только был завербован российской разведкой, но и стал одним из ключевых российских разведчиков в Европе.

Марсалек использовал свой пост главного операционного директора во главе компании Dax, почти захватившей Deutsche Bank, чтобы содействовать насильственным тайным операциям на континенте и в Африке.

Кроме того, по данным СМИ, Марсалек поручил Отту и другому высокопоставленному сотруднику службы безопасности Мартину Вайссу, руководителю австрийской разведки, содействовать тайной работе для российских ГРУ и ФСБ на европейской территории в течение как минимум пятилетнего периода, начиная с 2017 года. С тех пор Вайс бежал из Австрии и сейчас живет в Дубае.

Эти разоблачения усугубляют беспокойство тем, что сама Wirecard, компания по обработке платежей, когда-то являвшаяся фаворитом европейской финтех-сцены, ... годами могла использоваться как теневая финансовая сеть для оплаты и содействия тайной российской деятельности — в частности, операциям за пределами обнаружения служб безопасности НАТО, говорится в материале издания. Поделиться

Что известно об обвинениях против Марсалека

Директора германской платежной системы Wirecard Яна Марсалека обвинили в платежах для российской разведки.

Как стало известно The Wall Street Journal от представителей западных разведывательных органов и служб безопасности, когда выяснилось, что с Wirecard пропал 1,9 млрд евро, Марсалек скрылся в Москве.

Впоследствии он стал одним из самых разыскиваемых людей в мире.