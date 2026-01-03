Дитячі шлюби в Афганістані — ситуація стрімко погіршується

Протягом минулого року в Афганістані зафіксували щонайменше 746 дитячих шлюбів. Що важливо розуміти, це у 2,3 раза більше, ніж у 2024 році, адже тоді таких випадків було 323.

В Афганістані продовжують знущатися над дітьми та жінками

Про суттєве погіршення ситуації повідомляє Управління Організації Обʼєднаних Націй з координації гуманітарних питань (ОСНА).

Воно звертає увагу на те, що саме в Афганістані дедалі частіше використовують дитячі шлюби та дитячу працю як "стратегії виживання".

Кількість батьків і опікунів, які офіційно визнали, що змушували дітей працювати поза домом, зросла з 1 977 випадків у 2024 році до 4 938 у 2025 році.

Загалом у період із січня по листопад 2025 року в Афганістані було ідентифіковано 43 588 дітей, які перебували в ситуаціях ризику. Серед них — 7 369 без супроводу або розлучених із сім'ями, а також 24 520 дітей, які зазнали серйозних порушень своїх прав. Поширити

Ситуація з права жінок також вимагає особливої уваги з боку міжнародної спільноти.

Що важливо розуміти, цьогоріч гуманітарна допомога буде максимально необхідною для понад 10,7 мільйона жінок і дівчат.