Дитячі шлюби в Афганістані — ситуація стрімко погіршується

Протягом минулого року в Афганістані зафіксували щонайменше 746 дитячих шлюбів. Що важливо розуміти, це у 2,3 раза більше, ніж у 2024 році, адже тоді таких випадків було 323.
Головні тези:
- Цьогоріч понад 7 млн дітей в Афганістані потребуватимуть підтримки у сфері освіти.
- Варто зазначити, що 728 тисяч з них — діти з інвалідністю.
В Афганістані продовжують знущатися над дітьми та жінками
Про суттєве погіршення ситуації повідомляє Управління Організації Обʼєднаних Націй з координації гуманітарних питань (ОСНА).
Воно звертає увагу на те, що саме в Афганістані дедалі частіше використовують дитячі шлюби та дитячу працю як "стратегії виживання".
Кількість батьків і опікунів, які офіційно визнали, що змушували дітей працювати поза домом, зросла з 1 977 випадків у 2024 році до 4 938 у 2025 році.
Ситуація з права жінок також вимагає особливої уваги з боку міжнародної спільноти.
Що важливо розуміти, цьогоріч гуманітарна допомога буде максимально необхідною для понад 10,7 мільйона жінок і дівчат.
Окрім того, наголошується, що 2,4 мільйона з них досі мешкають у районах із найвищим рівнем гуманітарної тяжкості.
