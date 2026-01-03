Детские браки в Афганистане — ситуация стремительно ухудшается
Детские браки в Афганистане — ситуация стремительно ухудшается

В прошлом году в Афганистане зафиксировали по меньшей мере 746 детских браков. Что важно понимать, это в 2,3 раза больше чем в 2024 году, ведь тогда таких случаев было 323.

Главные тезисы

  • В этом году более 7 млн детей в Афганистане нуждаются в поддержке в сфере образования.
  • Стоит отметить, что 728 тысяч из них – дети с инвалидностью.

О существенном ухудшении ситуации сообщает Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (ОСНА).

Оно обращает внимание на то, что именно в Афганистане все чаще используют детские браки и детский труд как "стратегию выживания".

Количество родителей и опекунов, официально признавших, что заставляли детей работать вне дома, возросло с 1 977 случаев в 2024 году до 4 938 в 2025 году.

Всего в период с января по ноябрь 2025 г. в Афганистане было идентифицировано 43 588 детей, находившихся в ситуациях риска. Среди них — 7 369 без сопровождения или разлученных с семьями, а также 24 520 детей, подвергшихся серьезным нарушениям своих прав.

Ситуация с правами женщин также требует особого внимания со стороны международного сообщества.

Что важно понимать, гуманитарная помощь в этом году будет максимально необходимой для более 10,7 миллиона женщин и девушек.

Кроме того, указано, что 2,4 миллиона из них до сих пор проживают в районах с высоким уровнем гуманитарной тяжести.

