Детские браки в Афганистане — ситуация стремительно ухудшается

В прошлом году в Афганистане зафиксировали по меньшей мере 746 детских браков. Что важно понимать, это в 2,3 раза больше чем в 2024 году, ведь тогда таких случаев было 323.
Главные тезисы
- В этом году более 7 млн детей в Афганистане нуждаются в поддержке в сфере образования.
- Стоит отметить, что 728 тысяч из них – дети с инвалидностью.
В Афганистане продолжают издеваться над детьми и женщинами
О существенном ухудшении ситуации сообщает Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (ОСНА).
Оно обращает внимание на то, что именно в Афганистане все чаще используют детские браки и детский труд как "стратегию выживания".
Количество родителей и опекунов, официально признавших, что заставляли детей работать вне дома, возросло с 1 977 случаев в 2024 году до 4 938 в 2025 году.
Ситуация с правами женщин также требует особого внимания со стороны международного сообщества.
Что важно понимать, гуманитарная помощь в этом году будет максимально необходимой для более 10,7 миллиона женщин и девушек.
Кроме того, указано, что 2,4 миллиона из них до сих пор проживают в районах с высоким уровнем гуманитарной тяжести.
