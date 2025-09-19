США планируют вернуться в Афганистан

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что он и его команда пытаются договориться с режимом талибов в Афганистане касательно возвращения американских военных на авиабазу Баграм.
Главные тезисы
- Ситуация в Афганистане требует пересмотра стратегии США по поводу присутствия войск в регионе.
- Талибан проявил интерес к нормализации связей с Вашингтоном.
Трамп раскрыл свои планы на Афганистан
Глава Белого дома еще раз публично раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за поспешный вывод американских войск из Афганистана.
Он также добавил, что у него есть "срочная новость" на этот счет.
Журналисты обращают внимание на то, что ранее в западной прессе уже появилась информация о том, что Талибан вроде бы заинтересован в нормализации связей с США.
Это прежде всего связано с тем, что в настоящее время Афганистан оказался в почти полной дипломатической изоляции.
Несмотря на то, что Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в поспешном выходе из Афганистана, именно при его первой администрации Штаты подписали соглашение с движением "Талибан", которое предусматривало полный вывод иностранных войск из Афганистана до 1 мая 2021 года.
