США планируют вернуться в Афганистан

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что он и его команда пытаются договориться с режимом талибов в Афганистане касательно возвращения американских военных на авиабазу Баграм.

Трамп раскрыл свои планы на Афганистан

Глава Белого дома еще раз публично раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за поспешный вывод американских войск из Афганистана.

Он также добавил, что у него есть "срочная новость" на этот счет.

Мы стараемся отыграть это. Мы стараемся отыграть это назад, потому что им (талибам — ред.) нужны определенные вещи от нас. Мы хотим вернуть эту базу, но одна из причин, почему мы хотим получить ее, как вы знаете, заключается в том, что она находится в часе [полета] от места, где Китай производит свое ядерное оружие. Дональд Трамп Президент США

Журналисты обращают внимание на то, что ранее в западной прессе уже появилась информация о том, что Талибан вроде бы заинтересован в нормализации связей с США.

Это прежде всего связано с тем, что в настоящее время Афганистан оказался в почти полной дипломатической изоляции.

Несмотря на то, что Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в поспешном выходе из Афганистана, именно при его первой администрации Штаты подписали соглашение с движением "Талибан", которое предусматривало полный вывод иностранных войск из Афганистана до 1 мая 2021 года.