США планують повернутися до Афганістану
Категорія
Світ
Дата публікації

США планують повернутися до Афганістану

Трамп розкрив свої плани щодо Афганістану
Read in English
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що він та його команда намагаються домовитися з режимом талібів в Афганістані про повернення американських військових на авіабазу Баграм. 

Головні тези:

  • Ситуація в Афганістані вимагає перегляду стратегії США щодо присутності військ у регіоні.
  • Талібан проявив зацікавленість у нормалізації зв'язків з Вашингтоном.

Трамп розкрив свої плани щодо Афганістану

Очільник Білого дому вкотре публічно розкритикував свого попередника Джо Байдена за поспішне виведення американських військ з Афганістану.

Він також додав, що у нього є "термінова новина" з цього приводу.

Ми намагаємося відіграти це. Ми намагаємося відіграти це назад, бо їм (талібам — ред.) потрібні певні речі від нас. Ми хочемо повернути цю базу, але одна з причин, чому ми хочемо отримати її, як ви знаєте, полягає в тому, що вона знаходиться за годину [польоту] від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Журналісти звертають увагу на те, що раніше у західній пресі вже з'явилася інформація про те, що Талібан начебто зацікавлений у нормалізації зв'язків зі США.

Це насамперед пов'язано з тим,що наразі Афганістан опинився у майже повній дипломатичній ізоляції.

Попри те, що Дональд Трамп звинувачує Джо Байдена у поспішному виході з Афганістану, саме за його першої адміністрації Штати підписали угоду з рухом "Талібан", що передбачала повне виведення іноземних військ з Афганістану до 1 травня 2021 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін звільнив Козака — він добивався завершення війни проти України
Козак
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Китай змусить РФ припинити війну". Трамп назвав чітку умову
Трамп вірить у сили впливу Китаю на Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це станеться". Трамп дав Україні гучну обіцянку
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?