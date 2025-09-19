США планують повернутися до Афганістану

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що він та його команда намагаються домовитися з режимом талібів в Афганістані про повернення американських військових на авіабазу Баграм.

Трамп розкрив свої плани щодо Афганістану

Очільник Білого дому вкотре публічно розкритикував свого попередника Джо Байдена за поспішне виведення американських військ з Афганістану.

Він також додав, що у нього є "термінова новина" з цього приводу.

Ми намагаємося відіграти це. Ми намагаємося відіграти це назад, бо їм (талібам — ред.) потрібні певні речі від нас. Ми хочемо повернути цю базу, але одна з причин, чому ми хочемо отримати її, як ви знаєте, полягає в тому, що вона знаходиться за годину [польоту] від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Дональд Трамп Президент США

Журналісти звертають увагу на те, що раніше у західній пресі вже з'явилася інформація про те, що Талібан начебто зацікавлений у нормалізації зв'язків зі США.

Це насамперед пов'язано з тим,що наразі Афганістан опинився у майже повній дипломатичній ізоляції.

Попри те, що Дональд Трамп звинувачує Джо Байдена у поспішному виході з Афганістану, саме за його першої адміністрації Штати підписали угоду з рухом "Талібан", що передбачала повне виведення іноземних військ з Афганістану до 1 травня 2021 року.