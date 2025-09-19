США планують повернутися до Афганістану

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що він та його команда намагаються домовитися з режимом талібів в Афганістані про повернення американських військових на авіабазу Баграм.
Головні тези:
- Ситуація в Афганістані вимагає перегляду стратегії США щодо присутності військ у регіоні.
- Талібан проявив зацікавленість у нормалізації зв'язків з Вашингтоном.
Трамп розкрив свої плани щодо Афганістану
Очільник Білого дому вкотре публічно розкритикував свого попередника Джо Байдена за поспішне виведення американських військ з Афганістану.
Він також додав, що у нього є "термінова новина" з цього приводу.
Журналісти звертають увагу на те, що раніше у західній пресі вже з'явилася інформація про те, що Талібан начебто зацікавлений у нормалізації зв'язків зі США.
Це насамперед пов'язано з тим,що наразі Афганістан опинився у майже повній дипломатичній ізоляції.
Попри те, що Дональд Трамп звинувачує Джо Байдена у поспішному виході з Афганістану, саме за його першої адміністрації Штати підписали угоду з рухом "Талібан", що передбачала повне виведення іноземних військ з Афганістану до 1 травня 2021 року.
