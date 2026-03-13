Дюплантіс вп'ятнадцяте побив світовий рекорд у стрибках із жердиною — видео

Якщо ви приїдете до Швеції, щоб змагатися зі мною, перемогти мене буде ще важче. Зараз багато емоцій. Був невеликий додатковий тиск, бо я хочу виступити по-іншому, встановлення світового рекорду тут було насправді неймовірним, — запевняє Дюплантіс.