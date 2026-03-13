Дюплантіс вп'ятнадцяте побив світовий рекорд у стрибках із жердиною — видео

Всесвітньо відомий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс зміг побити в власний світовий рекорд у чоловічих стрибках із жердиною. Цього разу йому підкорилася висота 6.31 метра на змаганнях Mondo Classic в Уппсалі.
Головні тези:
- Дюплантіс вдався до неочікуваного рішення, щоб побити новий рекорд.
- Зірковий легкоатлет чітко дав зрозуміти, що не збирається зупинятися.
Дюплантіс знову перевершив сам себе
Варто звернути увагу на те, що швед побив свій 15-й світовий рекорд з новою, жорсткішою жердиною.
Щоб її опанувати — йому знадобилося немало часу та зусиль, пишуть SVT.se та Expressen.se.
Арман підтвердив журналістам, що цього разу вирішив ризикнути та зробити 22 кроки, а не традиційних 20.
За словами легкоатлета, для нього велика честь представляти Швецію.
