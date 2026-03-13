Дюплантіс вп'ятнадцяте побив світовий рекорд у стрибках із жердиною — видео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Дюплантіс вп'ятнадцяте побив світовий рекорд у стрибках із жердиною — видео

Дюплантіс знову перевершив сам себе
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відомий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс зміг побити в власний світовий рекорд у чоловічих стрибках із жердиною. Цього разу йому підкорилася висота 6.31 метра на змаганнях Mondo Classic в Уппсалі.

Головні тези:

  • Дюплантіс вдався до неочікуваного рішення, щоб побити новий рекорд.
  • Зірковий легкоатлет чітко дав зрозуміти, що не збирається зупинятися.

Дюплантіс знову перевершив сам себе

Варто звернути увагу на те, що швед побив свій 15-й світовий рекорд з новою, жорсткішою жердиною.

Щоб її опанувати — йому знадобилося немало часу та зусиль, пишуть SVT.se та Expressen.se.

Арман підтвердив журналістам, що цього разу вирішив ризикнути та зробити 22 кроки, а не традиційних 20.

Це перший раз у моєму житті, коли я зробив це на змаганнях, але відчуття приємні, — зізнався спортсмен.

За словами легкоатлета, для нього велика честь представляти Швецію.

Якщо ви приїдете до Швеції, щоб змагатися зі мною, перемогти мене буде ще важче. Зараз багато емоцій. Був невеликий додатковий тиск, бо я хочу виступити по-іншому, встановлення світового рекорду тут було насправді неймовірним, — запевняє Дюплантіс.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
European Aquatics визнав українця Середу "Спортсменом 2025 року"
Олексій Середа знову найкращий
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Українські спортсмени Марина Бех і Михайло Романчук уперше стали батьками
Бех
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна тріумфально розгромила другу ракетку світу Швьонтек — відео
Світоліна знову вразила світ тенісу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?