Дюплантис в пятнадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом — видео

Всемирно известный шведский легкоатлет Арман Дюплантис смог побить собственный мировой рекорд в мужских прыжках с шестом. В этот раз ему покорилась высота 6.31 метра на соревнованиях Mondo Classic в Уппсале.
Главные тезисы
- Дюплантис прибег к неожиданному решению, чтобы побить новый рекорд.
- Звездный легкоатлет четко дал понять, что не собирается останавливаться.
Дюплантис снова превзошел сам себя
Стоит обратить внимание на то, что швед побил свой 15-й мировой рекорд с новым, жестким шестом.
Чтобы им овладеть — ему понадобилось немало времени и усилий, пишут SVT.se и Expressen.se.
Арман подтвердил журналистам, что на этот раз решил рискнуть и сделать 22 шага, а не традиционных 20.
По словам легкоатлета, для него большая честь представлять Швецию.
