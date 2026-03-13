Дюплантис в пятнадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом — видео

Всемирно известный шведский легкоатлет Арман Дюплантис смог побить собственный мировой рекорд в мужских прыжках с шестом. В этот раз ему покорилась высота 6.31 метра на соревнованиях Mondo Classic в Уппсале.

Дюплантис снова превзошел сам себя

Стоит обратить внимание на то, что швед побил свой 15-й мировой рекорд с новым, жестким шестом.

Чтобы им овладеть — ему понадобилось немало времени и усилий, пишут SVT.se и Expressen.se.

Арман подтвердил журналистам, что на этот раз решил рискнуть и сделать 22 шага, а не традиционных 20.

Это первый раз в моей жизни, когда я сделал это на соревнованиях, но ощущения приятные, — признался спортсмен. Поделиться

WORLD RECORD!!!!!!! 👏👏👏



Watch Mondo Duplantis 🇸🇪 improve his pole vault world record to 6.31m in front of a home crowd in Uppsala.



🎥 Mondo Classic (IG) pic.twitter.com/wgIccRG7uF — Owen (@_OwenM_) March 12, 2026

По словам легкоатлета, для него большая честь представлять Швецию.