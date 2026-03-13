Дюплантис в пятнадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом — видео
Дюплантис в пятнадцатый раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом — видео

Дюплантис снова превзошел сам себя
Всемирно известный шведский легкоатлет Арман Дюплантис смог побить собственный мировой рекорд в мужских прыжках с шестом. В этот раз ему покорилась высота 6.31 метра на соревнованиях Mondo Classic в Уппсале.

Стоит обратить внимание на то, что швед побил свой 15-й мировой рекорд с новым, жестким шестом.

Чтобы им овладеть — ему понадобилось немало времени и усилий, пишут SVT.se и Expressen.se.

Арман подтвердил журналистам, что на этот раз решил рискнуть и сделать 22 шага, а не традиционных 20.

Это первый раз в моей жизни, когда я сделал это на соревнованиях, но ощущения приятные, — признался спортсмен.

По словам легкоатлета, для него большая честь представлять Швецию.

Если вы приедете в Швецию, чтобы соревноваться со мной, победить меня будет еще труднее. Сейчас много эмоций. Было небольшое дополнительное давление, потому что я хочу выступить по-другому, установление мирового рекорда здесь было действительно невероятным, — уверяет Дюплантис.

