Свитолина триумфально разгромила вторую ракетку мира Свентек — видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9) ошеломила всех своих фанатов, сенсационно победив в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 вторую ракетку мира из Польши Игу Свентек.

Свитолина снова поразила мир тенниса

Долгожданный четвертьфинал турнира серии WTA 1000 отгремел в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча украинской и польской теннисисток длилась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Для Свитолиной и Свентек это был уже шестой совместный турнир, в двух из которых первая ракета Украины одержала победу.

В полуфинале Свитолина сыграет с сильнейшей в матче между Джессикой Пегулой (5, США) и Еленой Рыбакиной (3, Казахстан).

Стоит обратить внимание на то, что Элина смогла неожиданно повторить свой лучший в карьере результат в Индиан-Уэллсе.

Впервые одесситка смогла добраться до полуфинала еще 7 лет назад.