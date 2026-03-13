Свитолина триумфально разгромила вторую ракетку мира Свентек — видео
Свитолина триумфально разгромила вторую ракетку мира Свентек — видео

Свитолина снова поразила мир тенниса
Источник:  Чемпион

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9) ошеломила всех своих фанатов, сенсационно победив в четвертьфинале турнира серии WTA 1000 вторую ракетку мира из Польши Игу Свентек.

Главные тезисы

  • Для Светолиной это уже вторая победа над Свентек.
  • В полуфинале украинка сыграет с сильнейшей в матче между Джессикой Пегулой (5, США) и Еленой Рыбакиной (3, Казахстан).

Свитолина снова поразила мир тенниса

Долгожданный четвертьфинал турнира серии WTA 1000 отгремел в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча украинской и польской теннисисток длилась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Для Свитолиной и Свентек это был уже шестой совместный турнир, в двух из которых первая ракета Украины одержала победу.

В полуфинале Свитолина сыграет с сильнейшей в матче между Джессикой Пегулой (5, США) и Еленой Рыбакиной (3, Казахстан).

Стоит обратить внимание на то, что Элина смогла неожиданно повторить свой лучший в карьере результат в Индиан-Уэллсе.

Впервые одесситка смогла добраться до полуфинала еще 7 лет назад.

Напомним, что во втором круге соревнований в Индиан-Уэллсе Свитолина обыграла в непростом поединке немку Лауру Зигемунд (55), в третьем раунде уверенно победила американку Эшлин Крюгер (82), а в четвертьфинале ее соперница, чешка Екатерина Синякова отказалась от продолжения матча.

