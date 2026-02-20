Свитолина сенсационно вышла в финал турнира WTA 1000

Элина Свитолина одолела четвертую ракетку мира Коко Гофф на пути к финалу соревнований WTA 1000 в Дубае. Матч завершился в трех сетах и продлился более трех часов.

Свитолина проводит свой второй турнир после рекордного выхода в полуфинал Australian Open. Первая ракетка Украины вернулась к выступлениям в Дохе, где выбыла во втором матче.

В Дубае Свитолина стартовала с трех побед на пути в полуфинал: на отказе прошла испанка Паулу Бадосу, тогда как матчи с Белиндой Бенчич и Антонией Ружич завершались в трех партиях.

Зато свой самый длинный полный матч на турнире Элина провела против рейтинговой соперницы. Третью сеяную Гофф украинка одолела за 3:06 часов на корте.

В первом сете Свитолина должна была отыгрываться с 1:3 и отставание в один брейк. При счете 5:4 украинка впервые вышла вперед, а вскоре реализовала второй сетбол на собственной подаче. Поделиться

Самым длинным в матче получился второй сет — он растянулся почти на полтора часа. При счете 5:6 Свитолина отыграла два сетбола Гофф и сумела перевести матч на продолжительный тайбрейк.

В течение тайбрейка Свитолина и Гофф суммарно провели 28 розыгрышей — американка выиграла 15:13. Украинка могла завершать матч в двух сетах, но не реализовала сразу четыре сетбола и должна была выходить на решающую, третью партию.

Гофф вела 1:0 на старте третьего сета, однако больше не лидировала на протяжении остальной партии. Свитолина отыграла два ключевых брейкпойнта при счете 4:4 и выиграла гейм, а в следующем — реализовала пятый матчбол в матче!

WTA 1000. Дубай. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, 7) — Коко Гофф (США, 3) — 2:1 (6:4, 6:7(13), 6:4)