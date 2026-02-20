Еліна Світоліна здолала четверту ракетку світу Коко Гофф на шляху до фіналу змагань WTA 1000 у Дубаї. Матч завершився у трьох сетах і протривав понад три години.
Головні тези:
- Еліна Світоліна сенсаційно вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Дубаї, де здолала четверту ракетку світу Коко Гофф.
- Матч між Світоліною та Гофф тривав понад три години і завершився у трьох сетах після напруженого поєдинку.
Світоліна перемогла четверту ракетку світу Гофф
Світоліна проводить свій другий турнір після рекордного виходу в півфінал Australian Open. Перша ракетка України повернулася до виступів у Досі, де вибула в другому матчі.
У Дубаї Світоліна стартувала з трьох перемог на шляху в півфінал: на відмові пройшла іспанку Паулу Бадосу, тоді як матчі з Беліндою Бенчич та Антонією Ружич завершувалися в трьох партіях.
Натомість свій найдовший повний матч на турнірі Еліна провела проти найрейтинговішої суперниці. Третю сіяну Гофф українка здолала за 3:06 години на корті.
Найдовшим у матчі вийшов другий сет — він розтягнувся майже на півтори години. За рахунку 5:6 Світоліна відіграла два сетболи Гофф та зуміла перевести матч на тривалий тайбрейк.
Протягом тайбрейку Світоліна та Гофф сумарно провели 28 розіграшів — американка виграла 15:13. Українка могла завершувати матч у двох сетах, але не реалізувала одразу чотири сетболи і мусила виходити на вирішальну, третю партію.
Гофф вела 1:0 на старті третього сету, проте більше не лідирувала протягом решти партії. Світоліна відіграла два ключові брейкпойнти за рахунку 4:4 і виграла гейм, а в наступному — реалізувала п'ятий матчбол у матчі!
WTA 1000. Дубай. Півфінал
Еліна Світоліна (Україна, 7) — Коко Гофф (США, 3) — 2:1 (6:4, 6:7(13), 6:4)
