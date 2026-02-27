"Моя миссия". Свитолина раскрыла свою мотивацию в матчах против россиянок
Читати українською
Источник:  24 канал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина откровенно призналась журналистам, что матчи против российских спортсменок имеют для нее особое значение. Более того, она считает их собственной важной миссией во время войны.

  • Свитолина считает, что спортсмены должны постоянно напоминать миру о том, что в Украине идет война и гибнут люди.
  • Она также добавила: МОК смотрит на мир с закрытыми глазами.

По словам всемирно известной украинской теннисистки, поединки с представительницами РФ давно стали мощной и дополнительной мотивацией для прогресса и побед.

Для меня это мотивация — подниматься еще выше в рейтинге и играть лучше, чтобы побеждать. Это личный вызов. Во время войны играть против них и побеждать их — моя миссия на корте.

Что важно понимать, в этом месяце Свитолина прорвалась в финал турнира категории WTA 1000 Dubai, где уступила американке Джессике Пегуле.

Спортивные аналитики отмечают, что турниры серии WTA 1000 считаются вторыми по престижности в женском теннисе после соревнований Большого шлема.

Украинка смогла вырвать победу в напряженном трехчасовом полуфинале против Кори Гауффа. Впоследствии она рассказала, что именно мысли о родине дают ей силы на новые свершения в большом теннисе.

Более того, Элина Свитолина вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

