"Моя миссия". Свитолина раскрыла свою мотивацию в матчах против россиянок

Первая ракетка Украины Элина Свитолина откровенно призналась журналистам, что матчи против российских спортсменок имеют для нее особое значение. Более того, она считает их собственной важной миссией во время войны.

Свитолина рассказала, откуда у нее столько мотивации побеждать

По словам всемирно известной украинской теннисистки, поединки с представительницами РФ давно стали мощной и дополнительной мотивацией для прогресса и побед.

Для меня это мотивация — подниматься еще выше в рейтинге и играть лучше, чтобы побеждать. Это личный вызов. Во время войны играть против них и побеждать их — моя миссия на корте. Элина Свитолина Первая ракетка Украины

Что важно понимать, в этом месяце Свитолина прорвалась в финал турнира категории WTA 1000 Dubai, где уступила американке Джессике Пегуле.

Спортивные аналитики отмечают, что турниры серии WTA 1000 считаются вторыми по престижности в женском теннисе после соревнований Большого шлема.

Украинка смогла вырвать победу в напряженном трехчасовом полуфинале против Кори Гауффа. Впоследствии она рассказала, что именно мысли о родине дают ей силы на новые свершения в большом теннисе.