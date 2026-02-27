"Моя місія". Світоліна розкрила свою мотивацію у матчах проти росіянок
Категорія
Спорт
Дата публікації

"Моя місія". Світоліна розкрила свою мотивацію у матчах проти росіянок

Світоліна розповіла, звідки в неї стільки мотивації перемагати
Джерело:  24 канал

Перша ракетка України Еліна Світоліна відверто зізналася журналістам, що матчі проти російських спортсменок мають для неї особливе значення. Ба більше, вона вважає їх власною важливою місією під час війни.

Головні тези:

  • Світоліна вважає, що спортсмени повинні постійно нагадувати світу про те, що в Україні триває війна і гинуть люди.
  • Вона також додала: МОК дивиться на світ із заплющеними очима.

Світоліна розповіла, звідки в неї стільки мотивації перемагати

За словами всесвітньо відомої української тенісистки, поєдинки з представницями РФ давно стали для неї потужною та додатковою мотивацією для прогресу та перемог.

Для мене це мотивація — підніматися ще вище в рейтингу і грати краще, щоб перемагати їх. Це особистий виклик. Під час війни грати проти них і перемагати їх — моя місія на корті.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Перша ракетка України

Що важливо розуміти, цього місяця Світоліна прорвалася до фіналу турніру категорії WTA 1000 Dubai, де поступилася американці Джессіці Пегулі.

Спортивні аналітики наголошують, що турніри серії WTA 1000 вважаються другими за престижністю в жіночому тенісі після змагань Великого шлема.

Українка змогла вирвати перемогу в напруженому тригодинному півфіналі проти Корі Гауфф. Згодом вона розповіла, що саме думки про батьківщину дають їй сил на нові звершення у великому тенісі.

Ба більше, Еліна Світоліна повернулася до топ-10 рейтингу WTA.

