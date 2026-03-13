Світоліна тріумфально розгромила другу ракетку світу Швьонтек — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Світоліна тріумфально розгромила другу ракетку світу Швьонтек — відео

Світоліна знову вразила світ тенісу
Джерело:  Чемпіон

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) приголомшила усіх своїх фанатів, сенсаційно здолавши у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 другу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек.

Головні тези:

  • Для Світоліної це вже друга перемога над Швьонтек.
  • У півфіналі українка зіграє з сильнішою в матчі між Джессікою Пегулою (5, США) та Єленою Рибакіною (3, Казахстан).

Світоліна знову вразила світ тенісу

Довгоочікуваний чвертьфінал турніру серії WTA 1000 відгримів в американському Індіан-Веллсі.

Зустріч української та польської тенісисток тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:4.

Для Світоліної та Швьонтек це був вже шостий спілний турнір, у двох з яких перша ракекта України виборола перемогу.

У півфіналі Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Джессікою Пегулою (5, США) та Єленою Рибакіною (3, Казахстан).

Варто звернути увагу на те, що Еліна змогла неочікувано повторити свій найліпший у кар'єрі результат в Індіан-Веллсі.

Вперше одеситка зуміла дістатися до півфіналу ще 7 років тому.

Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82), а у чвертьфіналі її суперниця, чешка Катерина Синякова (44) відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна перемогла третю ракетку світу Коко Гофф — відео
Світоліна здобула одну з найгучніших перемог у своїй кар'єрі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна сенсаційно вийшла у фінал турніру WTA 1000
Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Моя місія". Світоліна розкрила свою мотивацію у матчах проти росіянок
Світоліна розповіла, звідки в неї стільки мотивації перемагати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?