Світоліна тріумфально розгромила другу ракетку світу Швьонтек — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) приголомшила усіх своїх фанатів, сенсаційно здолавши у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 другу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек.
Головні тези:
- Для Світоліної це вже друга перемога над Швьонтек.
- У півфіналі українка зіграє з сильнішою в матчі між Джессікою Пегулою (5, США) та Єленою Рибакіною (3, Казахстан).
Світоліна знову вразила світ тенісу
Довгоочікуваний чвертьфінал турніру серії WTA 1000 відгримів в американському Індіан-Веллсі.
Зустріч української та польської тенісисток тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:4.
Для Світоліної та Швьонтек це був вже шостий спілний турнір, у двох з яких перша ракекта України виборола перемогу.
У півфіналі Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Джессікою Пегулою (5, США) та Єленою Рибакіною (3, Казахстан).
Варто звернути увагу на те, що Еліна змогла неочікувано повторити свій найліпший у кар'єрі результат в Індіан-Веллсі.
Вперше одеситка зуміла дістатися до півфіналу ще 7 років тому.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-