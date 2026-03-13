Світоліна тріумфально розгромила другу ракетку світу Швьонтек — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна (9) приголомшила усіх своїх фанатів, сенсаційно здолавши у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 другу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек.

Світоліна знову вразила світ тенісу

Довгоочікуваний чвертьфінал турніру серії WTA 1000 відгримів в американському Індіан-Веллсі.

Зустріч української та польської тенісисток тривала 2 години 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:4.

Для Світоліної та Швьонтек це був вже шостий спілний турнір, у двох з яких перша ракекта України виборола перемогу.

У півфіналі Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між Джессікою Пегулою (5, США) та Єленою Рибакіною (3, Казахстан).

Варто звернути увагу на те, що Еліна змогла неочікувано повторити свій найліпший у кар'єрі результат в Індіан-Веллсі.

Вперше одеситка зуміла дістатися до півфіналу ще 7 років тому.