"Диво Сонця". Що насправді бачили люди в 1917 році

Світ уже багато років вражає та дивує історія про те, як і 1917 році троє дітей із португальського міста Фатіма дорогою додому побачили нібито явлення Діви Марії. За легендою Матір Божа сказала їм, що з'являтиметься 13-го числа кожного місяця протягом шести місяців, після чого зникне. Останній з цих днів, а саме 13 жовтня 1917 року увійшов в історію як "диво Сонця". Лише зараз науковці дізналися, що насправді тоді відбулося.
Головні тези:
- Більшість загадкових подій мають чітке наукове пояснення.
- У цьому випадку могло йтися про так званих "сонячних собак".
"Диво Сонця" насправді не диво?
13 жовтня 1917 року десятки тисяч людей бачили, як головне світилося мчалося до Землі, а потім повернулося у вихідне положення, обертаючись навколо своєї осі у спалахах кольорового світла.
За словами одного з очевидців, у той момент все набуло аметистового кольору.
На переконання науковців, не відбувалося нічого божественного та незвичного.
Попри це, зазначається, що це явище не спостерігалося ніде більше на Землі.
З заявою з цього приводу виступив вчений Артур Віровскі з Лодзинського технологічного університету.
На переконання останнього, одне з ключових пояснень полягає в тому, що люди могли побачити так званих "сонячних собак".
Окрім того, пролунала версія, що натовп людей пережив суміш масової істерії та незвичайного оптичного явища.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-