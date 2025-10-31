"Диво Сонця". Що насправді бачили люди в 1917 році
"Диво Сонця". Що насправді бачили люди в 1917 році

Сонце
Джерело:  IFLScience

Світ уже багато років вражає та дивує історія про те, як і 1917 році троє дітей із португальського міста Фатіма дорогою додому побачили нібито явлення Діви Марії. За легендою Матір Божа сказала їм, що з'являтиметься 13-го числа кожного місяця протягом шести місяців, після чого зникне. Останній з цих днів, а саме 13 жовтня 1917 року увійшов в історію як "диво Сонця". Лише зараз науковці дізналися, що насправді тоді відбулося.

Головні тези:

  • Більшість загадкових подій мають чітке наукове пояснення. 
  • У цьому випадку могло йтися про так званих "сонячних собак".

"Диво Сонця" насправді не диво?

13 жовтня 1917 року десятки тисяч людей бачили, як головне світилося мчалося до Землі, а потім повернулося у вихідне положення, обертаючись навколо своєї осі у спалахах кольорового світла.

За словами одного з очевидців, у той момент все набуло аметистового кольору.

Усе, що було близько і далеко, змінилося, набувши кольору старого жовтого дамасту, — згадує ту загадкову подію Хосе Марія де Алмейда Гарретт, професор природничих наук.

На переконання науковців, не відбувалося нічого божественного та незвичного.

Попри це, зазначається, що це явище не спостерігалося ніде більше на Землі.

З заявою з цього приводу виступив вчений Артур Віровскі з Лодзинського технологічного університету.

На переконання останнього, одне з ключових пояснень полягає в тому, що люди могли побачити так званих "сонячних собак".

Це атмосферне явище, за якого з боків від Сонця з'являються яскраві плями, схожі на його відображення. Ці хмари також можуть розсіювати колір по небу.

Окрім того, пролунала версія, що натовп людей пережив суміш масової істерії та незвичайного оптичного явища.

