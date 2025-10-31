"Чудо Солнца". Что на самом деле видели люди в 1917 году

Мир уже много десятилетий поражает и удивляет история о том, как и в 1917 году трое детей из португальского города Фатима по дороге домой увидели якобы явление Девы Марии. По легенде Матерь Божья сказала им, что будет появляться 13 числа каждого месяца в течение шести месяцев, после чего исчезнет. Последний из этих дней, а именно 13 октября 1917 вошел в историю как "чудо Солнца". Только сейчас ученые узнали, что на самом деле тогда произошло.
Главные тезисы
- Большинство загадочных событий имеют четкое научное объяснение.
- В этом случае речь могла идти о так называемых "солнечных собаках".
"Чудо Солнца" на самом деле не чудо?
13 октября 1917 года десятки тысяч людей видели, как светило мчалось к Земле, а затем вернулось в исходное положение, вращаясь вокруг своей оси во вспышках цветного света.
По словам одного из очевидцев, в тот момент все приобрело аметистовый цвет.
По мнению ученых, на самом деле не происходило ничего божественного и необычного.
Тем не менее, указано, что это явление не наблюдалось нигде больше на Земле.
С заявлением на этот счет выступил ученый Артур Веровски из Лодзинского технологического университета.
По убеждению последнего, одно из ключевых объяснений заключается в том, что люди могли увидеть так называемых "солнечных собак".
Кроме того, прозвучала версия, что толпа людей пережила смесь массовой истерии и необычного оптического явления.
