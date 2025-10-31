"Чудо Солнца". Что на самом деле видели люди в 1917 году

Мир уже много десятилетий поражает и удивляет история о том, как и в 1917 году трое детей из португальского города Фатима по дороге домой увидели якобы явление Девы Марии. По легенде Матерь Божья сказала им, что будет появляться 13 числа каждого месяца в течение шести месяцев, после чего исчезнет. Последний из этих дней, а именно 13 октября 1917 вошел в историю как "чудо Солнца". Только сейчас ученые узнали, что на самом деле тогда произошло.

"Чудо Солнца" на самом деле не чудо?

13 октября 1917 года десятки тысяч людей видели, как светило мчалось к Земле, а затем вернулось в исходное положение, вращаясь вокруг своей оси во вспышках цветного света.

По словам одного из очевидцев, в тот момент все приобрело аметистовый цвет.

Все, что было близко и далеко, изменилось, приобретя цвет старого желтого дамаста, — вспоминает то загадочное событие Хосе Мария де Алмейда Гарретт, профессор естественных наук.

По мнению ученых, на самом деле не происходило ничего божественного и необычного.

Тем не менее, указано, что это явление не наблюдалось нигде больше на Земле.

С заявлением на этот счет выступил ученый Артур Веровски из Лодзинского технологического университета.

По убеждению последнего, одно из ключевых объяснений заключается в том, что люди могли увидеть так называемых "солнечных собак".

Это атмосферное явление, при котором по бокам от Солнца появляются яркие пятна, похожие на его отражение. Эти облака могут рассеивать цвет по небу.

Кроме того, прозвучала версия, что толпа людей пережила смесь массовой истерии и необычного оптического явления.