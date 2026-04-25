Дії Росії загрожують світу новим Чорнобилем — думка експертів

Світ опинився небезпечно близько до нової ядерної катастрофи, а дії політичних лідерів свідчать про ігнорування уроків минулого. Про це попередили міжнародні експерти, аналізуючи ситуацію навколо Чорнобильської і Запорізької атомних електростанцій.

Путін може призвести світ до нової ядерної катастрофи

Президент Українського ядерного товариства, колишній голова Держагентства України з управління зоною відчуження Володимир Холоша, згадуючи момент, коли вперше побачив зруйнований реактор на ЧАЕС у день вибуху, каже, що в нього був стан шоку.

Те, що я побачив того дня, не відповідало жодному зі сценаріїв, які ми відпрацьовували. Перші кілька днів ми просто намагалися зрозуміти, що ж насправді сталося.

На думку Холоші, російський диктатор Володимир Путін підводить Україну до межі нової катастрофи.

Росія не засвоїла уроків Чорнобиля. Можливо, ці дії, на їхню думку, служать геополітичним цілям, але ігнорування уроків Чорнобиля ставить під загрозу не лише Україну, а й регіональну та глобальну безпеку.

З моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року російські війська неодноразово діяли небезпечно поблизу українських ядерних об’єктів.

Днями Україна заявляла, що Москва запускає дрони і ракети поблизу ЧАЕС, що створює ризик масштабної аварії. Запорізька АЕС, окупована Росією, минулого тижня пережила вже 13-те знеструмлення від початку вторгнення. Крім того, торік російський дрон пробив зовнішню захисну оболонку над четвертим реактором ЧАЕС, яка стримує витік радіоактивних речовин і захищає залишки зруйнованого енергоблока.

Президентка "Бюлетеня для вчених-атомників" Александра Белл каже, що через 40 років бездіяльність світових лідерів у питаннях зниження ядерних ризиків є "службовою недбалістю як у Вашингтоні, так і в Москві".

Ми надзвичайно близькі до низки потенційних катастроф у ядерній сфері, — зазначила вона, звинувачуючи Москву та інших лідерів у тому, що вони "не засвоїли необхідних уроків щодо потенційних небезпек" і "ставлять нас у ситуацію, де ми можемо повторити катастрофу Чорнобиля".

За її словами, проблема не в тому, що політики не розуміють небезпеки, а в тому, що бракує терміновості й політичної волі діяти.

Белл, яка раніше обіймала в уряді США посади, пов’язані з ядерною енергетикою, заявила, що атака на Запорізьку АЕС може призвести не лише до руйнування інфраструктури, а й до розплавлення реактора.

Вражає, що взагалі можливі такі дії щодо об’єкта, який може спричинити надзвичайно небезпечну аварію.

Експерти попередили, що станція стає дедалі небезпечнішою через деградацію систем безпеки, слабке регулювання та критичну нестачу персоналу.

Холоша працював на ЧАЕС під час аварії 1986 року та пізніше займався ядерною безпекою в уряді. Він наголосив, що дії Росії можуть спричинити "неконтрольований викид радіації", який становитиме "смертельну загрозу не лише для України, а й для всіх сусідніх держав".

Зазначається, що Запорізька АЕС потребує постійного електропостачання для функціонування систем безпеки, але його вже неодноразово втрачали. Крім того, не проводяться необхідні ремонти, що призводить до поступового виходу з ладу критично важливого обладнання.

До того ж станція має серйозну нестачу персоналу, а більшість працівників там — не української компанії "Енергоатом", яка раніше керувала об'єктом, а з російських структур.

За словами Холоші, територія станції та енергоблоки заміновані, що значно підвищує ризик випадкового або навмисного вибуху.

Старший спеціаліст з ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Шон Берні звернув увагу на те, що Москва разом із державною корпорацією "Росатом" планує підключити станцію до своєї енергосистеми.