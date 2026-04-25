Действия России угрожают миру новым Чернобылем — мнение экспертов
Источник:  The Independent

Мир оказался небезопасно близко к новой ядерной катастрофе, а действия политических лидеров свидетельствуют об игнорировании уроков прошлого. Об этом предупредили международные эксперты, анализируя ситуацию вокруг Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций.

  • Российский диктатор Владимир Путин подводит Украину к черте новой катастрофы.
  • С момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 г. российские войска неоднократно действовали опасно вблизи украинских ядерных объектов.

Путин может привести мир к новой ядерной катастрофе

Президент Украинского ядерного общества, бывший глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Владимир Холоша, вспоминая момент, когда впервые увидел разрушенный реактор на ЧАЭС в день взрыва, говорит, что у него было состояние шока.

То, что я увидел в тот день, не соответствовало ни одному сценарию, который мы отрабатывали. Первые несколько дней мы просто пытались понять, что же произошло.

По мнению Холоши, российский диктатор Владимир Путин подводит Украину к черте новой катастрофы.

Россия не усвоила уроки Чернобыля. Возможно, эти действия по их мнению служат геополитическим целям, но игнорирование уроков Чернобыля ставит под угрозу не только Украину, но и региональную и глобальную безопасность.

С момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 г. российские войска неоднократно действовали опасно вблизи украинских ядерных объектов.

На днях Украина заявляла, что Москва запускает дроны и ракеты у ЧАЭС, что создает риск масштабной аварии. Запорожская АЭС, оккупированная Россией, на прошлой неделе пережила уже 13 обесточения с начала вторжения. Кроме того, в прошлом году российский дрон пробил наружную защитную оболочку над четвертым реактором ЧАЭС, сдерживающей утечку радиоактивных веществ и защищающей остатки разрушенного энергоблока.

Президент "Бюллетеня для ученых-атомщиков" Александра Белл говорит, что через 40 лет бездействие мировых лидеров в вопросах снижения ядерных рисков является "служебной халатностью как в Вашингтоне, так и в Москве".

Мы чрезвычайно близки к ряду потенциальных катастроф в ядерной сфере, — отметила она, обвиняя Москву и других лидеров в том, что они "не усвоили необходимые уроки потенциальных опасностей" и "ставят нас в ситуацию, где мы можем повторить катастрофу Чернобыля".

По ее словам, проблема не в том, что политики не понимают опасности, а в том, что не хватает срочности и политической воли действовать.

Белл, ранее занимавшая в правительстве США должности, связанные с ядерной энергетикой, заявила, что атака на Запорожскую АЭС может привести не только к разрушению инфраструктуры, но и к расплавлению реактора.

Поражает, что вообще возможны такие действия в отношении объекта, который может привести к чрезвычайно опасной аварии.

Эксперты предупредили, что станция становится все более опасной из-за деградации систем безопасности, слабого регулирования и критической нехватки персонала.

Холоша работал на ЧАЭС во время аварии 1986 г. и позже занимался ядерной безопасностью в правительстве. Он подчеркнул, что действия России могут повлечь за собой "неконтролируемый выброс радиации", который будет представлять "смертельную угрозу не только для Украины, но и для всех соседних государств".

Отмечается, что Запорожская АЭС нуждается в постоянном электроснабжении для функционирования систем безопасности, но уже неоднократно терялась. Кроме того, не производятся необходимые ремонты, что приводит к постепенному выходу из строя критически важного оборудования.

К тому же у станции серьезная нехватка персонала, а большинство работников там — не украинской компании "Энергоатом", которая ранее управляла объектом, а из российских структур.

По словам Холоши, территория станции и энергоблоки заминированы, что значительно повышает риск случайного или умышленного взрыва.

Старший специалист по ядерной энергетике Greenpeace Украина Шон Берни обратил внимание на то, что Москва вместе с государственной корпорацией Росатом планирует подключить станцию к своей энергосистеме.

Нельзя допустить, чтобы "Росатом" пытался снова запустить реакторы. Главным приоритетом международного сообщества, европейских правительств и МАГАТЭ должно быть прекращение незаконной оккупации станции. России нельзя позволить сохранить контроль над ней ни при каких условиях.

