Дизель для України. Зеленський заявив про домовленості з країнами Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизелю для України щонайменше на один рік.

Зеленський домовився з країнами Близького Сходу щодо дизелю для України

Про це глава держави сказав під час спілкування з пресою.

За словами Зеленського, Україна поставила собі два завдання і обидва вона виконала.

Мені потрібно було домовитися, далі це вже питання НАК "Нафтогазу", що у разі дефіциту і сильного виклику в світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. Ось. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих. Володимир Зеленський Президент України

Також він повідомив, що резерви пального в Україні були порожніми. Причини, чому країна не поповнювала їх — це удари РФ з початку війни, а також довготривалі контракти, які мають українські компанії, приватний сектор або "Укрнафта".

Тобто наші резерви в контрактах. Але коли є виклики, є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватись. Тому потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами, я б так сказав. Саме про це ми і домовляємось.

Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечує паливом на всі 100%.