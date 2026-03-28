Дизель для України. Зеленський заявив про домовленості з країнами Близького Сходу
Джерело:  РБК Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизелю для України щонайменше на один рік.

Головні тези:

  • Президент Зеленський домовився про постачання дизелю для України не менше, ніж на рік.
  • Резерви пального в Україні були порожніми через удари РФ та довготривалі контракти.

Зеленський домовився з країнами Близького Сходу щодо дизелю для України

Про це глава держави сказав під час спілкування з пресою.

За словами Зеленського, Україна поставила собі два завдання і обидва вона виконала.

Мені потрібно було домовитися, далі це вже питання НАК "Нафтогазу", що у разі дефіциту і сильного виклику в світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель як мінімум на рік. Ось. І далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих.

Володимир Зеленський

Президент України

Також він повідомив, що резерви пального в Україні були порожніми. Причини, чому країна не поповнювала їх — це удари РФ з початку війни, а також довготривалі контракти, які мають українські компанії, приватний сектор або "Укрнафта".

Тобто наші резерви в контрактах. Але коли є виклики, є дефіцит, це може працювати, а може уповільнюватись. Тому потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами, я б так сказав. Саме про це ми і домовляємось.

Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечує паливом на всі 100%.

У нас пріоритет — армія, ми розуміємо чіткий об’єм, скільки в нас постачання. У нас постачання всього дизелю і бензину на всю державу, включаючи армію, десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми приблизно розуміємо об’єми — десь приблизно біля восьми, там 7,2-7,4 млн тонн на рік. В принципі, ми розуміємо як це забезпечувати.

