Дизель для України. Зеленський заявив про домовленості з країнами Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Близький Схід домовився про постачання дизелю для України щонайменше на один рік.
Головні тези:
- Президент Зеленський домовився про постачання дизелю для України не менше, ніж на рік.
- Резерви пального в Україні були порожніми через удари РФ та довготривалі контракти.
Зеленський домовився з країнами Близького Сходу щодо дизелю для України
Про це глава держави сказав під час спілкування з пресою.
За словами Зеленського, Україна поставила собі два завдання і обидва вона виконала.
Також він повідомив, що резерви пального в Україні були порожніми. Причини, чому країна не поповнювала їх — це удари РФ з початку війни, а також довготривалі контракти, які мають українські компанії, приватний сектор або "Укрнафта".
Також глава держави наголосив, що на сьогодні Сили оборони України забезпечує паливом на всі 100%.
У нас пріоритет — армія, ми розуміємо чіткий об’єм, скільки в нас постачання. У нас постачання всього дизелю і бензину на всю державу, включаючи армію, десь 700 тисяч тонн на місяць. Ми приблизно розуміємо об’єми — десь приблизно біля восьми, там 7,2-7,4 млн тонн на рік. В принципі, ми розуміємо як це забезпечувати.
