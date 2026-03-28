"Це питання я вирішую". Зеленський відреагував на ризик дефіциту дизеля

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україні дійсно наразі загрожує дефіцит дизельного пального. Попри це, проблема уже вирішується, насамперед завдяки залучення союзників Києва на Близькому Сході.

Зеленський намагається домовитися про дизель для України

Глава держави звертає увагу на те, що Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей.

У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую. Володимир Зеленський Президент України

Просто зараз офіційний Київ розраховує налагодити постачання дизеля з Близького Сходу в обмін на допомогу у протидії іранським дронам.

За словами глави держави, Кабмін та "Нафтогаз України" чітко окреслили потреби енергетичної безпеки країни — це дизель.

Він також підтвердив, що в Україні існує ризик дефіциту пального на 90% — це йдеться саме про дефіцит дизелю.

Що важливо розуміти, 28 березня український лідер знаходиться з візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там він провів зустрічі з президентом країни Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Вчора Володимир Зеленський відвідував Саудівську Аравію, де зустрівся зі спадковим принцом Мухаммадом бін Салман Аль Саудом. 27 березня вони підписали угоду про оборонне співробітництво між міністерствами оборони двох країн.