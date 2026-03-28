"Этот вопрос я решаю". Зеленский отреагировал на риск дефицита дизеля

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украине действительно угрожает дефицит дизельного горючего. Несмотря на это, проблема уже решается, прежде всего, благодаря привлечению союзников Киева на Ближнем Востоке.

Зеленский пытается договориться о дизеле для Украины

Глава государства обращает внимание на то, что Украина дает точную экспертизу странам по защите инфраструктуры и людей.

В свою очередь, у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизеля. Понимаю задачу безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю. Владимир Зеленский Президент Украины

Просто сейчас официальный Киев рассчитывает наладить поставки дизеля с Ближнего Востока в обмен на помощь в противодействии иранским дронам.

По словам главы государства, Кабмин и "Нафтогаз Украины" четко обозначили потребности энергетической безопасности страны — это дизель.

Он также подтвердил, что в Украине существует риск дефицита на 90% — речь идет именно о дефиците дизеля.

Что важно понимать, 28 марта украинский лидер находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Там он провел встречу с президентом страны Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

Вчера Владимир Зеленский посещал Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. 27 марта они подписали соглашение об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран.