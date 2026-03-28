Україна і Катар домовилися про партнерство в оборонній сфері — Зеленський

У Досі Президент Володимир Зеленський з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Україна і Катар співпрацюватимуть у оборонній сфері

Про це повідомив Зеленський.

Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Володимир Зеленський Президент України

Після закінчення зустрічі начальники генеральних штабів Укаїни і Катару підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

Президент оінформував про безпекову ситуацію в Україні та постійні атаки Росії і її тісну співпрацю з іранським режимом.

Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів.

Президент України подякував Його Високості за прийом, готовність працювати разом і конкретні домовленості.

Підписана між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар угода формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у напрямку протидії сучасним повітряним загрозам та посилення спроможностей захисту.

Документ також передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.