Украина и Катар договорились о партнерстве в оборонной сфере — Зеленский

В До сих пор Президент Владимир Зеленский с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.

Украина и Катар будут сотрудничать в оборонной сфере

Об этом сообщил Зеленский.

Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет. Владимир Зеленский Президент Украины

По окончании встречи начальники генеральных штабов Украины и Катара подписали соответствующее соглашение, предусматривающее совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями.

Президент проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и постоянных атаках России и ее тесном сотрудничестве с иранским режимом.

Нам важно усиливать ПВО и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров.

Президент Украины поблагодарил Его Высочество за прием, готовность работать вместе и конкретные договоренности.

Подписанное между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности, в направлении противодействия современным воздушным угрозам и усиления возможностей защиты.

Документ также предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения безопасности.