Украина и Катар договорились о партнерстве в оборонной сфере — Зеленский

В До сих пор Президент Владимир Зеленский с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.
Главные тезисы
- Украина и Катар подписали соглашение о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере на 10 лет.
- Сотрудничество включает общие проекты в оборонной индустрии и создание технологических партнерств между компаниями двух стран.
Украина и Катар будут сотрудничать в оборонной сфере
Об этом сообщил Зеленский.
По окончании встречи начальники генеральных штабов Украины и Катара подписали соответствующее соглашение, предусматривающее совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями.
Президент проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине и постоянных атаках России и ее тесном сотрудничестве с иранским режимом.
Президент Украины поблагодарил Его Высочество за прием, готовность работать вместе и конкретные договоренности.
Подписанное между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности, в направлении противодействия современным воздушным угрозам и усиления возможностей защиты.
Документ также предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения безопасности.
