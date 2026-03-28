Категория
Экономика
Дата публикации

Дизель для Украины. Зеленский заявил о договоренностях со странами Ближнего Востока

Зеленский
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизеля для Украины минимум на один год.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский договорился о поставках дизеля для Украины минимум на один год во время визита на Ближний Восток.
  • Резервы горючего в Украине были пустыми из-за ударов РФ и долгосрочных контрактов.

Об этом глава государства сказал во время общения с прессой.

По словам Зеленского, Украина поставила себе две задачи, и оба она выполнила.

Мне нужно было договориться, дальше это уже вопрос НАК "Нефтегаза", что в случае дефицита и сильного вызова в мире, как обеспечить, например, дизелем страну. Я вчера договорился о дизеле как минимум на год. Вот. И дальше этот вопрос уже нашей компании и местных компаний.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также он сообщил, что резервы горючего в Украине были пустыми. Причины, по которым страна не пополняла их, — это удары РФ с начала войны, а также долгосрочные контракты, которые имеют украинские компании, частный сектор или "Укрнафта".

То есть, наши резервы в контрактах. Но когда есть вызовы, есть дефицит, это может работать, а может замедляться. Поэтому нужны долгосрочные договоренности с энергетическими странами, я бы сказал. Именно об этом мы и договариваемся.

Также глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день Силы обороны Украины обеспечивает топливом на все 100%.

У нас приоритет — армия, мы понимаем четкий объем, сколько у нас поставок. У нас снабжение всего дизеля и бензина на все государство, включая армию, где-то 700 тысяч тонн в месяц. Мы примерно понимаем объемы — примерно около восьми, там 7,2-7,4 млн тонн в год. В принципе, мы понимаем, как это обеспечивать.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?