Дизель для Украины. Зеленский заявил о договоренностях со странами Ближнего Востока

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизеля для Украины минимум на один год.
Главные тезисы
- Президент Зеленский договорился о поставках дизеля для Украины минимум на один год во время визита на Ближний Восток.
- Резервы горючего в Украине были пустыми из-за ударов РФ и долгосрочных контрактов.
Зеленский договорился со странами Ближнего Востока насчет дизеля для Украины
Об этом глава государства сказал во время общения с прессой.
По словам Зеленского, Украина поставила себе две задачи, и оба она выполнила.
Также он сообщил, что резервы горючего в Украине были пустыми. Причины, по которым страна не пополняла их, — это удары РФ с начала войны, а также долгосрочные контракты, которые имеют украинские компании, частный сектор или "Укрнафта".
Также глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день Силы обороны Украины обеспечивает топливом на все 100%.
У нас приоритет — армия, мы понимаем четкий объем, сколько у нас поставок. У нас снабжение всего дизеля и бензина на все государство, включая армию, где-то 700 тысяч тонн в месяц. Мы примерно понимаем объемы — примерно около восьми, там 7,2-7,4 млн тонн в год. В принципе, мы понимаем, как это обеспечивать.
