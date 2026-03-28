Дизель для Украины. Зеленский заявил о договоренностях со странами Ближнего Востока

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время визита на Ближний Восток договорился о поставках дизеля для Украины минимум на один год.

Зеленский договорился со странами Ближнего Востока насчет дизеля для Украины

Об этом глава государства сказал во время общения с прессой.

По словам Зеленского, Украина поставила себе две задачи, и оба она выполнила.

Мне нужно было договориться, дальше это уже вопрос НАК "Нефтегаза", что в случае дефицита и сильного вызова в мире, как обеспечить, например, дизелем страну. Я вчера договорился о дизеле как минимум на год. Вот. И дальше этот вопрос уже нашей компании и местных компаний. Владимир Зеленский Президент Украины

Также он сообщил, что резервы горючего в Украине были пустыми. Причины, по которым страна не пополняла их, — это удары РФ с начала войны, а также долгосрочные контракты, которые имеют украинские компании, частный сектор или "Укрнафта".

То есть, наши резервы в контрактах. Но когда есть вызовы, есть дефицит, это может работать, а может замедляться. Поэтому нужны долгосрочные договоренности с энергетическими странами, я бы сказал. Именно об этом мы и договариваемся.

Также глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день Силы обороны Украины обеспечивает топливом на все 100%.