Для боротьби з перекупами. Дію інтегрували з застосунком Укрзалізниці

Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом. Таким чином Укрзалізниця бореться з перекупами.
Щоб купити квитки УЗ необхідна верифікація
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків.
Така людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.
Верифікувати акаунт можна двома шляхами:
через профіль користувача (кнопка підтвердження буде доступною на головному екрані розділу після даних про імʼя, прізвище та номер телефону);
безпосередньо під час придбання квитків на поїзд Київ – Варшава чи повернення квитків на міжнародні рейси.
Також завдяки Дія.Підпису більше не треба їхати на вокзал і писати заяву для повернення міжнародних квитків.
Укрзалізниця блокує акаунти шахраїв
Нагадаємо, що у серпні УЗ заблокувала понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків. Далі їх продавали, зокрема, на сервісі OLX.
Також за два тижні перевірки працівники компанії виявили у близько 20 пасажирів фальшиві квитки на рейси.
Також УЗ домовилась про блокування всіх оголошень про продаж квитків на поїзди на українському сервісі OLX.
В OLX додали, що розробили алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому.
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