Для боротьби з перекупами. Дію інтегрували з застосунком Укрзалізниці
Категорія
Технології
Дата публікації

Для боротьби з перекупами. Дію інтегрували з застосунком Укрзалізниці

Михайло Федоров
Укрзалізниця

Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом. Таким чином Укрзалізниця бореться з перекупами.

Щоб купити квитки УЗ необхідна верифікація

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків.

Верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують.

Така людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.

Верифікувати акаунт можна двома шляхами:

  • через профіль користувача (кнопка підтвердження буде доступною на головному екрані розділу після даних про імʼя, прізвище та номер телефону);

  • безпосередньо під час придбання квитків на поїзд Київ – Варшава чи повернення квитків на міжнародні рейси.

Також завдяки Дія.Підпису більше не треба їхати на вокзал і писати заяву для повернення міжнародних квитків.

Укрзалізниця блокує акаунти шахраїв

Нагадаємо, що у серпні УЗ заблокувала понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків. Далі їх продавали, зокрема, на сервісі OLX.

Також за два тижні перевірки працівники компанії виявили у близько 20 пасажирів фальшиві квитки на рейси.

Також УЗ домовилась про блокування всіх оголошень про продаж квитків на поїзди на українському сервісі OLX.

В OLX додали, що розробили алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Укрзалізниця запровадила маршалів залізничної безпеки — які їхні обовʼязки
Укрзалізниця
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Укрзалізниця збільшить кількість жіночих купе в потягах
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Укрзалізниця
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше за 15 років. "Укрзалізниця" закупила нові плацкартні вагони
Міністерство фінансів України
Плацкартний вагон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм