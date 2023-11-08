Для боротьби з перекупами. Дію інтегрували з застосунком Укрзалізниці

Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом. Таким чином Укрзалізниця бореться з перекупами.

Щоб купити квитки УЗ необхідна верифікація

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків.

Верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. Поширити

Така людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.

Верифікувати акаунт можна двома шляхами:

через профіль користувача (кнопка підтвердження буде доступною на головному екрані розділу після даних про імʼя, прізвище та номер телефону);

безпосередньо під час придбання квитків на поїзд Київ – Варшава чи повернення квитків на міжнародні рейси.

Також завдяки Дія.Підпису більше не треба їхати на вокзал і писати заяву для повернення міжнародних квитків.

Укрзалізниця блокує акаунти шахраїв

Нагадаємо, що у серпні УЗ заблокувала понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків. Далі їх продавали, зокрема, на сервісі OLX.

Також за два тижні перевірки працівники компанії виявили у близько 20 пасажирів фальшиві квитки на рейси.

Також УЗ домовилась про блокування всіх оголошень про продаж квитків на поїзди на українському сервісі OLX.

В OLX додали, що розробили алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому.