Для борьбы с перекупами. Дію интегрировали с приложением Укрзалізниці
Категория
Технологии
Дата публикации

Для борьбы с перекупами. Дію интегрировали с приложением Укрзалізниці

Михаил Федоров
Укрзалізниця
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Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении Укрзалізниці можно только с Дія.Підписом. Таким образом, Укрзалізниця борется с перекупами.

Чтобы купить билеты на УЗ необходима верификация

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что УЗ продолжает системную борьбу с перекупами билетов.

Верификация аккаунта через Дію подтвердит, что вы реальный человек. Так что если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют.

Такой человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство.

Верифицировать аккаунт можно двумя путями:

  • через профиль пользователя (кнопка подтверждения будет доступна на главном экране раздела после данных об имени, фамилии и номере телефона);

  • непосредственно при покупке билетов на поезд Киев – Варшава или возвращении билетов на международные рейсы.

Также благодаря Дія.Підпис больше не нужно ехать на вокзал и писать заявление для возвращения международных билетов.

Укрзалізниця блокирует аккаунты мошенников

Напомним, что в августе УЗ заблокировала более 600 аккаунтов, которые использовали спекулянты для массового выкупа билетов. Далее их продавали в частности на сервисе OLX.

Также за две недели проверки сотрудники компании обнаружили около 20 пассажиров фальшивые билеты на рейсы.

Также УЗ договорилась о блокировании всех объявлений о продаже билетов на украинском сервисе OLX.

В OLX добавили, что разработали алгоритм, который не позволит публиковать такие объявления в будущем.

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