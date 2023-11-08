Для борьбы с перекупами. Дію интегрировали с приложением Укрзалізниці

Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении Укрзалізниці можно только с Дія.Підписом. Таким образом, Укрзалізниця борется с перекупами.
Чтобы купить билеты на УЗ необходима верификация
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что УЗ продолжает системную борьбу с перекупами билетов.
Такой человек больше не сможет купить билет онлайн, даже если удалит приложение и попытается пройти верификацию через другое устройство.
Верифицировать аккаунт можно двумя путями:
через профиль пользователя (кнопка подтверждения будет доступна на главном экране раздела после данных об имени, фамилии и номере телефона);
непосредственно при покупке билетов на поезд Киев – Варшава или возвращении билетов на международные рейсы.
Также благодаря Дія.Підпис больше не нужно ехать на вокзал и писать заявление для возвращения международных билетов.
Укрзалізниця блокирует аккаунты мошенников
Напомним, что в августе УЗ заблокировала более 600 аккаунтов, которые использовали спекулянты для массового выкупа билетов. Далее их продавали в частности на сервисе OLX.
Также за две недели проверки сотрудники компании обнаружили около 20 пассажиров фальшивые билеты на рейсы.
Также УЗ договорилась о блокировании всех объявлений о продаже билетов на украинском сервисе OLX.
В OLX добавили, что разработали алгоритм, который не позволит публиковать такие объявления в будущем.
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