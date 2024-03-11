Для фінансування війни. У РФ планують підняти податки для десятків мільйонів людей

Російський уряд планує після президентських виборів підвищити податки для росіян, що забезпечить державі надбавку в розмірі майже 2,5 трлн рублів.

Кремль готує підвищення податків після виборів

Російське видання "Важные новости" з посиланням на анонімні джерела повідомило, що уряд Росії обговорює підвищення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО):

з 13 до 15% для росіян, які заробляють більше одного мільйона рублів на рік (83 тис. руб. на місяць),

з 15 до 20% — для тих, хто заробляє більше п'яти млн рублів на рік (416 тис. на місяць)

Дохід понад один мільйон рублів на рік або більше 83 тис. рублів на місяць, мають близько 14% населення Росії, тобто приблизно 20 млн осіб.

Також хочуть збільшити податок на прибуток — з 20 до 25%.

За експертними оцінками, податкова реформа, що розглядається урядом РФ, забезпечить державі щорічну надбавку в розмірі майже 2,5 трлн рублів, у тому числі 450 млрд — за рахунок підвищення ПДФО і ще 2 трлн — за рахунок податку на прибуток.

Підвищення податків, що обговорюється, може означати, що Кремль готується до затяжної війни.

Нагадаємо, що вибори президента Росії відбудуться 18 березня.

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