Для финансирования войны. В РФ планируют поднять налоги для десятков миллионов человек

Российское правительство планирует после президентских выборов повысить налоги для россиян, что обеспечит государству прибавку в размере почти 2,5 трлн. рублей.

Кремль готовит повышение налогов после выборов

Российское издание "Важные новости" со ссылкой на анонимные источники сообщило, что правительство России обсуждает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ):

с 13 до 15% для россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей в год (83 тыс. руб. в месяц),

с 15 до 20% – для тех, кто зарабатывает более пяти млн рублей в год (416 тыс. в месяц)

Доход свыше одного миллиона рублей в год или более 83 тыс. рублей в месяц, имеют около 14% населения России, то есть примерно 20 млн человек.

Также хотят увеличить налог на прибыль с 20 до 25%.

По экспертным оценкам, рассматриваемая правительством РФ налоговая реформа обеспечит государству ежегодную надбавку в размере почти 2,5 трлн рублей, в том числе 450 млрд — за счет повышения НДФЛ и еще 2 трлн — за счет налога на прибыль.

Обсуждаемое повышение налогов может означать, что Кремль готовится к затяжной войне.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта.

Военный бюджет России: что известно

В этом году бюджет России на военную кампанию составляет 115 млрд долларов – более чем в 2,5 раза больше, чем у Украины.

Расходы на оборону составят 6% ВВП страны в 2024 году против 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.

Ожидается, что эти расходы на оборону впервые превысят социальные расходы в современной истории России.