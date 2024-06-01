ДніпроГЕС перебуває у критичному стані після атаки РФ — Федоров
Категорія
Україна
Дата публікації

ДніпроГЕС перебуває у критичному стані після атаки РФ — Федоров

дніпрогес
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Після російського обстрілу 1 червня Дніпровська ГЕС перебуває в критичному стані. Наразі вивчається можливість відкриття безпечного руху транспорту.

ДніпроГЕС у критичному стані після обстрілу РФ

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров наразі в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії.

Наразі повністю перекрито рух з лівого берега на правий, тож мешканці обмежені в трафіку. Для об’їзду використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

Федоров зазначив, що міська влада буде консультуватися з фахівцями, "щоб, якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним для того транспорту, для якого він буде відкритий".

Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо дати мешканцям чітку відповідь відносно логістики через ДніпроГЕС у Запоріжжі, — сказав голова ОВА Федоров.

Він повідомив також, що 31 травня була рекордним днем, коли ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області, здебільшого прикордонні.  

Армія РФ атакувала енергооб’єкти у п'яти областях України

1 червня Росія влаштувала комплексну атаку ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі у 5–ти областях України.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що цієї ночі росіяни знову обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, атаки зазнали енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

В Укренерго також підтвердили атаку по енергооб'єктах України цієї ночі.

Там зазначили, що з березня це вже шоста масована ракетно-дронова атака Росії проти цивільної енергетичної інфраструктури.

За даними Укренерго, на енергооб'єктах у п'яти областях є пошкодження обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються.

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