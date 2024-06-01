ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после атаки РФ — Федоров

ДнепроГЭС в критическом состоянии после обстрела РФ

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь даже не идет о производстве электроэнергии.

В настоящее время полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где отлажена логистика в обе стороны. По выходным пока будем так. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Федоров отметил, что городские власти будут консультироваться со специалистами, "чтобы, если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого он будет открыт".

Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем дать жителям четкий ответ по логистике через ДнепроГЭС в Запорожье, — сказал председатель ОВА Федоров. Поделиться

Он сообщил также, что 31 мая была рекордным днем, когда враг более 500 раз атаковал населенные пункты Запорожской области, в основном пограничные.

Армия РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины

1 июня Россия устроила комплексную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре в 5 областях Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, атаки подверглись энергообъектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

В Укрэнерго также подтвердили атаку по энергообъектам Украины в эту ночь.

Там отметили, что с марта это уже шестая массированная ракетно-дроновая атака России против гражданской энергетической инфраструктуры.

По данным Укрэнерго, на энергообъектах в пяти областях есть повреждение оборудования. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.