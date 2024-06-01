ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после атаки РФ — Федоров

После российских обстрелов 1 июня Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии. Изучается возможность открытия безопасного движения транспорта.
ДнепроГЭС в критическом состоянии после обстрела РФ
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь даже не идет о производстве электроэнергии.
Федоров отметил, что городские власти будут консультироваться со специалистами, "чтобы, если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого он будет открыт".
Он сообщил также, что 31 мая была рекордным днем, когда враг более 500 раз атаковал населенные пункты Запорожской области, в основном пограничные.
Армия РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины
1 июня Россия устроила комплексную атаку ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре в 5 областях Украины.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что этой ночью россияне снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В частности, атаки подверглись энергообъектам в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
В Укрэнерго также подтвердили атаку по энергообъектам Украины в эту ночь.
Там отметили, что с марта это уже шестая массированная ракетно-дроновая атака России против гражданской энергетической инфраструктуры.
По данным Укрэнерго, на энергообъектах в пяти областях есть повреждение оборудования. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
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