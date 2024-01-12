До Києва їде новий глава МЗС Франції

Новий очільник МЗС Франції Стефан Сежурне прямує до Києва, де має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Стефан Сежурне прямує до Києва з робочим візитом
Як пише, спочатку зустріч була запланована за участі Катрін Колонни, яка пішла за посади очільниці МЗС під час нещодавніх перестановок в уряді Франції.
За даними джерел, Сежурне «прямує до Києва», щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.
Після його призначання, Очільник МЗС України Дмитро Кулеба написав, що Сежурне за час перебування в Європейському парламенті багато зробив для України та захисту свободи.
Новий прем'єр-міністр у Франції
8 січня Елізабет Борн подала президенту Франції Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Вона перебувала на посаді 20 місяців.
Наступного дня Макрон призначив на її пост 34-річного міністра освіти Габріеля Аттала. Він є наймолодшим прем’єр-міністром у сучасній історії Франції та першим відкрити геєм на цій посаді.
Аттал став уже четвертим главою уряду Франції з 2017 року за президентства Макрона.
Опитування показують, що він є найбільш шанованим членом уряду Макрона.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-