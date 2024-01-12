До Києва їде новий глава МЗС Франції
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До Києва їде новий глава МЗС Франції

Стефан Сежурне
Джерело:  Le Figaro

Новий очільник МЗС Франції Стефан Сежурне прямує до Києва, де має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. 

Стефан Сежурне прямує до Києва з робочим візитом

Як пише, спочатку зустріч була запланована за участі Катрін Колонни, яка пішла за посади очільниці МЗС під час нещодавніх перестановок в уряді Франції.

За даними джерел, Сежурне «прямує до Києва», щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.

Після його призначання, Очільник МЗС України Дмитро Кулеба написав, що Сежурне за час перебування в Європейському парламенті багато зробив для України та захисту свободи.

Новий прем'єр-міністр у Франції

8 січня Елізабет Борн подала президенту Франції Еммануелю Макрону заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Вона перебувала на посаді 20 місяців.

Наступного дня Макрон призначив на її пост 34-річного міністра освіти Габріеля Аттала. Він є наймолодшим прем’єр-міністром у сучасній історії Франції та першим відкрити геєм на цій посаді.

Я знаю, що можу розраховувати на вашу енергію та вашу відданість реалізації проекту пожвавлення та відродження, який я оголосив, — написав Макрон про Аттала в соцмережах.

Аттал став уже четвертим главою уряду Франції з 2017 року за президентства Макрона.

Франція ніколи не римуватиметься із занепадом, Франція [римуватиметься] — із трансформацією, Франція — із сміливістю, — заявив Аттал після призначення.

Опитування показують, що він є найбільш шанованим членом уряду Макрона.

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