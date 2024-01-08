Прем'єрка Франції пішла у відставку

У понеділок, 8 січня, прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку.

Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку

У своєму посланні Макрон "щиро" подякував главі уряду Франції за її "зразкову" роботу на "службі нації".

Пані прем'єр-міністр, дорога Елізабет Борн, ваша робота на благо нашої нації щодня була зразковою. Ви реалізували наш проєкт із мужністю, прихильністю та рішучістю державної діячки. Дякую вам від щирого серця, - написав він. Поширити

Елізабет Борн та її команда займатимуться повсякденними справами до призначення нового уряду.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Елізабет Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років тому Едіт Крессон обіймала цю посаду протягом 11 місяців.

Борн обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єркою Франції.

Допомога Україні від Франції

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову і військову підтримку нашій країні.

Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що пілоти Збройних сил України у 2024 році почнуть прибувати до Франції для навчання у рамках військової допомоги.

Крім того, нещодавно Париж заявляв про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлю французької техніки.