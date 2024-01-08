Прем'єрка Франції пішла у відставку

У понеділок, 8 січня, прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку.
Елізабет Борн подала президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку
У своєму посланні Макрон "щиро" подякував главі уряду Франції за її "зразкову" роботу на "службі нації".
Елізабет Борн та її команда займатимуться повсякденними справами до призначення нового уряду.
Елізабет Борн стала другою жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра Франції. 30 років тому Едіт Крессон обіймала цю посаду протягом 11 місяців.
Борн обіймала керівні посади в уряді ще з 2017 року. У 2022 році вона стала прем'єркою Франції.
Допомога Україні від Франції
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція є однією з європейських країн, що надає активну фінансову і військову підтримку нашій країні.
Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що пілоти Збройних сил України у 2024 році почнуть прибувати до Франції для навчання у рамках військової допомоги.
Крім того, нещодавно Париж заявляв про наміри виділити ще 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлю французької техніки.
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