Премьер Франции ушла в отставку

В понедельник, 8 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн подала президенту Эммануэль Макрону заявление о своей отставке.
Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке
В своем послании Макрон "искренне" поблагодарил главу правительства Франции за ее "примерную" работу на "службе нации".
Элизабет Борн и его команда будут заниматься повседневными делами до назначения нового правительства.
Элизабет Борн стала второй женщиной, занявшей должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.
Борн занимала руководящие должности в правительстве с 2017 года. В 2022 году она стала премьером Франции.
Помощь Украине от Франции
С момента полномасштабного вторжения России в Украину Франция является одной из европейских стран, оказывающей активную финансовую и военную поддержку нашей стране.
К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в 2024 году начнут прибывать во Францию для обучения в рамках военной помощи.
Кроме того, недавно Париж заявлял о намерениях выделить еще 200 млн. евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупку французской техники.
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