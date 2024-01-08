Премьер Франции ушла в отставку
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Франции ушла в отставку

Элизабет Борн
Читати українською

В понедельник, 8 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн подала президенту Эммануэль Макрону заявление о своей отставке.

Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке

В своем послании Макрон "искренне" поблагодарил главу правительства Франции за ее "примерную" работу на "службе нации".

Премьер-министр, дорогая Элизабет Борн, ваша работа на благо нашей нации ежедневно была образцовой. Вы реализовали наш проект с мужеством, благосклонностью и решительностью государственного деятеля. Благодарю вас от всей души, - написал он.

Элизабет Борн и его команда будут заниматься повседневными делами до назначения нового правительства.

Элизабет Борн стала второй женщиной, занявшей должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.

Борн занимала руководящие должности в правительстве с 2017 года. В 2022 году она стала премьером Франции.

Помощь Украине от Франции

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Франция является одной из европейских стран, оказывающей активную финансовую и военную поддержку нашей стране.

К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в 2024 году начнут прибывать во Францию для обучения в рамках военной помощи.

Кроме того, недавно Париж заявлял о намерениях выделить еще 200 млн. евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупку французской техники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Франция выдвинула Китаю жесткое требование касательно Украины
Катрин Колонна
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция решила изменить тактику предоставления оружия Украине
флаг Франции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Франция назвала взрывы в Белгороде правом Украины на самооборону. В РФ обиделись
Франция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.