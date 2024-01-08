Премьер Франции ушла в отставку

В понедельник, 8 января, премьер-министр Франции Элизабет Борн подала президенту Эммануэль Макрону заявление о своей отставке.

Элизабет Борн подала президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке

В своем послании Макрон "искренне" поблагодарил главу правительства Франции за ее "примерную" работу на "службе нации".

Премьер-министр, дорогая Элизабет Борн, ваша работа на благо нашей нации ежедневно была образцовой. Вы реализовали наш проект с мужеством, благосклонностью и решительностью государственного деятеля. Благодарю вас от всей души, - написал он. Поделиться

Элизабет Борн и его команда будут заниматься повседневными делами до назначения нового правительства.

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Элизабет Борн стала второй женщиной, занявшей должность премьер-министра Франции. 30 лет назад Эдит Крессон занимала этот пост в течение 11 месяцев.

Борн занимала руководящие должности в правительстве с 2017 года. В 2022 году она стала премьером Франции.

Помощь Украине от Франции

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Франция является одной из европейских стран, оказывающей активную финансовую и военную поддержку нашей стране.

К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в 2024 году начнут прибывать во Францию для обучения в рамках военной помощи.

Кроме того, недавно Париж заявлял о намерениях выделить еще 200 млн. евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупку французской техники.