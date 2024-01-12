В Киев едет новый глава МИД Франции
Категория
Политика
Дата публикации

В Киев едет новый глава МИД Франции

Стефан Сежурне
Читати українською
Источник:  Le Figaro

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне направляется в Киев, где должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Стефан Сежурне следует в Киев с рабочим визитом

Как пишет, сначала встреча была запланирована при участии Катрин Колонны, которая ушла за должности главы МИД во время недавних перестановок в правительстве Франции.

По данным источников, Сежурное «направляется в Киев», чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Франции.

После его назначения Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что Сежурное за время пребывания в Европейском парламенте много сделал для Украины и защиты свободы.

Новый премьер-министр во Франции

8 января Элизабет Борн подала президенту Франции Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра. Она занимала должность 20 месяцев.

На следующий день Макрон назначил на ее пост 34-летнего министра образования Габриэля Аттала. Он является самым молодым премьер-министром в современной истории Франции и первым открыть геем на этом посту.

Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и вашу преданность реализации проекта оживления и возрождения, который я объявил, – написал Макрон об Аттала в соцсетях.

Аттал стал уже четвертым главой правительства Франции с 2017 года при президентстве Макрона.

Франция никогда не будет рифмоваться с упадком, Франция [римироваться] — с трансформацией, Франция — со смелостью, — заявил Аттал после назначения.

Опросы показывают, что он является наиболее уважаемым членом правительства Макрона.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция решила изменить тактику предоставления оружия Украине
флаг Франции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Франции ушла в отставку
Элизабет Борн
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон назначил самого молодого премьер-министра Франции
Габриэль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.