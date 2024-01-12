В Киев едет новый глава МИД Франции

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне направляется в Киев, где должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Стефан Сежурне следует в Киев с рабочим визитом
Как пишет, сначала встреча была запланирована при участии Катрин Колонны, которая ушла за должности главы МИД во время недавних перестановок в правительстве Франции.
По данным источников, Сежурное «направляется в Киев», чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Франции.
После его назначения Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что Сежурное за время пребывания в Европейском парламенте много сделал для Украины и защиты свободы.
Новый премьер-министр во Франции
8 января Элизабет Борн подала президенту Франции Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра. Она занимала должность 20 месяцев.
На следующий день Макрон назначил на ее пост 34-летнего министра образования Габриэля Аттала. Он является самым молодым премьер-министром в современной истории Франции и первым открыть геем на этом посту.
Аттал стал уже четвертым главой правительства Франции с 2017 года при президентстве Макрона.
Опросы показывают, что он является наиболее уважаемым членом правительства Макрона.
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