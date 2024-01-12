В Киев едет новый глава МИД Франции

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне направляется в Киев, где должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Стефан Сежурне следует в Киев с рабочим визитом

Как пишет, сначала встреча была запланирована при участии Катрин Колонны, которая ушла за должности главы МИД во время недавних перестановок в правительстве Франции.

По данным источников, Сежурное «направляется в Киев», чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Франции.

После его назначения Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что Сежурное за время пребывания в Европейском парламенте много сделал для Украины и защиты свободы.

Congratulations to @Steph_Sejourne on his appointment to @francediplo.



During his time in the European Parliament, Stéphane Séjourné has done a lot for Ukraine and the defense of freedom.



I look forward to working together in the spirit of solidarity for our common victory 🇺🇦🇫🇷 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2024

Новый премьер-министр во Франции

8 января Элизабет Борн подала президенту Франции Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра. Она занимала должность 20 месяцев.

На следующий день Макрон назначил на ее пост 34-летнего министра образования Габриэля Аттала. Он является самым молодым премьер-министром в современной истории Франции и первым открыть геем на этом посту.

Я знаю, что могу рассчитывать на вашу энергию и вашу преданность реализации проекта оживления и возрождения, который я объявил, – написал Макрон об Аттала в соцсетях. Поделиться

Аттал стал уже четвертым главой правительства Франции с 2017 года при президентстве Макрона.

Франция никогда не будет рифмоваться с упадком, Франция [римироваться] — с трансформацией, Франция — со смелостью, — заявил Аттал после назначения. Поделиться

Опросы показывают, что он является наиболее уважаемым членом правительства Макрона.