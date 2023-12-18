До підрозділів "Шторм-Z" в армії РФ повертають поранених та скалічених військових — розвідка Британії

За інформацією аналітиків британської розвідки, до створених Міноборони РФ штурмових підрозділів "Шторм-Z" повертають військових із незагоєними ранами та ампутованими кінцівками та змушують виконувати бойові завдання в Україні.

Що відомо про велику кількість поранених і скалічених серед особового складу "Шторм-Z"

Досить імовірно, що члени російських підрозділів "Шторм-Z" повернулись до бойових обов'язків з незагоєними ранами, і навіть після ампутацій кінцівок, - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони Британії. Поширити

У британській розвідці посилаються на достовірні свідчення того, що бійці підрозділів "Шторм-Z", бойовики з окупованих Росією частин Донецької та Луганської областей та найманці ПВК “Вагнер” отримували переважно мінімальну медичну допомогу, або взагалі не отримували ніякої.

Аналітики розвідки Міноборони Британії вказують, що переважно підрозділи "Шторм-Z" формуються із колишніх в’язнів, яким не надається якісне лікування.

Одна з причини полягає у тому, що ув'язненим часто бракує документів, необхідних для доступу у військові госпіталі. При зменшенні тиску на перевантажену військово-медичну систему, відсутність належної медичної допомоги на театрі бойових дій перекладе адміністративний і медичний тягар назад у військові частини, - пояснюють у розвідці Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WSVx04jw1i #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6kbh5kJ3xe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 18, 2023

Що відомо про втрати армії РФ на півдні України протягом останньої доби

За інформацією ОСУВ “Південь”, протягом доби українські військові знищили достатньо важкої військової техніки окупаційної армії РФ,серед якої вогнеметна система “Буратіно”, а також два ворожі танки, шість гармат, спостережний пункт "Муром-М" і не тільки.

Ц цій зоні відповідальності ЗСУ ворог продовжує підтягувати резерви, завдає артилерійських ударів, застосовує різні дрони.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику, який час від часу вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч, - йдеться у повідомленні військових. Поширити

Зазначається, що протягом доби загалом було ліквідовано 13 російських загарбників, важку вогнеметну систему "Буратіно", два танки, станковий автоматичний гранатомет та шість гармат.

Також відмінусовано розвідувальний БпЛА "Суперкам", 16 одиниць автобронетехніки, комплекс відеоспостереження "Муром-М", три спостережні пункти та місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

Водночас протягом доби противник завдав три авіаційні удари із застосуванням керованої ракети, ймовірно Х-59 в напрямку Кривого Рогу та 12 керованих авіабомб по прибережних територіях Дніпра на Херсонщині. Удари було спрямовано по цивільній інфраструктурі.

Вночі ворог спрямував через зону відповідальності Сил оборони півдня України ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Підрозділами протиповітряної оборони знищено 2 дрони-камікадзе, по одному на Миколаївщині та Вінниччині, - зазначається у повідомленні. Поширити

Йдеться, що, тероризуючи цивільне населення, агресор застосував шість FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій чотири осколкові боєприпаси по населених пунктах правобережжя Херсонщини та Миколаївщини. Внаслідок застосування ворогом БпЛА невстановленого типу по населеному пункту Дніпровське Куцурубської громади, пошкоджено приватний будинок.

Також за минулу добу окупанти здійснили 14 артилерійських обстрілів населених пунктів. По Херсону гатили 7 разів, обстріляні Антонівка, Кізомис, Дар’ївка, Тягинка на Херсонщині та Очаків на Миколаївщині.

Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів загинула цивільна людина, поранено 9 співробітників Національної поліції України - під атакою опинилась СОГ.

Пошкоджено три адміністративні будівлі, дві багатоповерхівки, більше десятка приватних будинків, лінії газопостачання, приватні автомобілі.

За даними Сил оборони півдня, наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні – два кораблі ворожого флоту, ще один - в Азовському морі. Ракетоносії заведені в пункти базування.