В подразделения "Шторм-Z" в армии РФ возвращают раненых и искалеченных военных — разведка Британии

По информации аналитиков британской разведки, в созданные Минобороны РФ штурмовые подразделения "Шторм-Z" возвращают военных с незажившими ранами и ампутированными конечностями и заставляют выполнять боевые задания в Украине.

Что известно о большом количестве раненых и изуродованных среди личного состава "Шторм-Z"

Весьма вероятно, что члены российских подразделений "Шторм-Z" вернулись в боевые обязанности с незаживающими ранами, и даже после ампутаций конечностей, говорится в сообщении разведки Минобороны Британии. Поделиться

В британской разведке ссылаются на достоверные свидетельства того, что бойцы подразделений "Шторм-Z", боевики из оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей и наемники ППК Вагнер получали преимущественно минимальную медицинскую помощь, или вообще не получали никакой.

Аналитики разведки Минобороны Британии указывают, что преимущественно подразделения Шторм-Z формируются из бывших узников, которым не предоставляется качественное лечение.

Одна из причин состоит в том, что заключенным часто не хватает документов, необходимых для доступа в военные госпитали. При уменьшении давления на перегруженную военно-медицинскую систему, отсутствие должной медицинской помощи на театре боевых действий переведет административное и медицинское бремя обратно в воинские части, - объясняют в разведке Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WSVx04jw1i #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6kbh5kJ3xe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 18, 2023

Что известно о потерях армии РФ на юге Украины в течение последних суток

По информации ОСУВ Юг, в течение суток украинские военные уничтожили достаточно тяжелой военной техники оккупационной армии РФ, среди которой огнеметная система Буратино, а также два вражеских танка, шесть пушек, наблюдательный пункт "Муром-М" и не только.

В этой зоне ответственности ВСУ враг продолжает подтягивать резервы, наносит артиллерийские удары, применяет различные дроны.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, нанося огненное поражение противнику, который время от времени предпринимает штурмовые действия, но получает достойный отпор, - говорится в сообщении военных. Поделиться

Отмечается, что в течение суток было ликвидировано 13 российских захватчиков, тяжелую огнеметную систему "Буратино", два танка, станковый автоматический гранатомет и шесть пушек.

Также отменены разведывательный БпЛА "Суперкам", 16 единиц автобронетехники, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", три наблюдательных пункта и место хранения горюче-смазочных материалов.

В то же время в течение суток противник нанес три авиационных удара с применением управляемой ракеты, вероятно Х-59 в направлении Кривого Рога и 12 управляемых авиабомб по прибрежным территориям Днепра в Херсонской области. Удары были направлены по гражданской инфраструктуре.

Ночью враг направил через зону ответственности Сил обороны юга Украины ударные БПЛА типа "Shahed-131/136". Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 2 дрона-камикадзе, по одному в Николаевской и Винницкой, - отмечается в сообщении. Поделиться

Речь идет, что, терроризируя гражданское население, агрессор применил шесть FPV-дронов и сбросил с БПЛА разных модификаций четыре осколочных боеприпаса по населенным пунктам правобережья Херсонщины и Николаевщины. В результате применения врагом БпЛА неустановленного типа по населенному пункту Днепровское Куцурубской общины, поврежден частный дом.

Также за минувшие сутки оккупанты совершили 14 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. По Херсону били 7 раз, обстреляны Антоновка, Кизомис, Дарьевка, Тягинка на Херсонщине и Очаков на Николаевщине.

В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов погиб гражданский человек, ранены 9 сотрудников Национальной полиции Украины - под атакой оказалась СОГ.

Повреждены три административных здания, два многоэтажки, более десятка частных домов, линии газоснабжения, частные автомобили.

По данным Сил обороны юга, в Черном море на боевом дежурстве - два корабля вражеского флота, еще один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.