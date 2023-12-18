В подразделения "Шторм-Z" в армии РФ возвращают раненых и искалеченных военных — разведка Британии

По информации аналитиков британской разведки, в созданные Минобороны РФ штурмовые подразделения "Шторм-Z" возвращают военных с незажившими ранами и ампутированными конечностями и заставляют выполнять боевые задания в Украине.
Что известно о большом количестве раненых и изуродованных среди личного состава "Шторм-Z"
В британской разведке ссылаются на достоверные свидетельства того, что бойцы подразделений "Шторм-Z", боевики из оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей и наемники ППК Вагнер получали преимущественно минимальную медицинскую помощь, или вообще не получали никакой.
Аналитики разведки Минобороны Британии указывают, что преимущественно подразделения Шторм-Z формируются из бывших узников, которым не предоставляется качественное лечение.
Что известно о потерях армии РФ на юге Украины в течение последних суток
По информации ОСУВ Юг, в течение суток украинские военные уничтожили достаточно тяжелой военной техники оккупационной армии РФ, среди которой огнеметная система Буратино, а также два вражеских танка, шесть пушек, наблюдательный пункт "Муром-М" и не только.
В этой зоне ответственности ВСУ враг продолжает подтягивать резервы, наносит артиллерийские удары, применяет различные дроны.
Отмечается, что в течение суток было ликвидировано 13 российских захватчиков, тяжелую огнеметную систему "Буратино", два танка, станковый автоматический гранатомет и шесть пушек.
Также отменены разведывательный БпЛА "Суперкам", 16 единиц автобронетехники, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", три наблюдательных пункта и место хранения горюче-смазочных материалов.
В то же время в течение суток противник нанес три авиационных удара с применением управляемой ракеты, вероятно Х-59 в направлении Кривого Рога и 12 управляемых авиабомб по прибрежным территориям Днепра в Херсонской области. Удары были направлены по гражданской инфраструктуре.
Речь идет, что, терроризируя гражданское население, агрессор применил шесть FPV-дронов и сбросил с БПЛА разных модификаций четыре осколочных боеприпаса по населенным пунктам правобережья Херсонщины и Николаевщины. В результате применения врагом БпЛА неустановленного типа по населенному пункту Днепровское Куцурубской общины, поврежден частный дом.
Также за минувшие сутки оккупанты совершили 14 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. По Херсону били 7 раз, обстреляны Антоновка, Кизомис, Дарьевка, Тягинка на Херсонщине и Очаков на Николаевщине.
В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов погиб гражданский человек, ранены 9 сотрудников Национальной полиции Украины - под атакой оказалась СОГ.
Повреждены три административных здания, два многоэтажки, более десятка частных домов, линии газоснабжения, частные автомобили.
По данным Сил обороны юга, в Черном море на боевом дежурстве - два корабля вражеского флота, еще один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.
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